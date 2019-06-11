Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляю вас с одним из главных государственных праздников нашей страны – с Днем России!

12 июня – это праздник нашей Родины, которую мы любим всем сердцем. Россия – великая страна с многовековой историей, с богатейшими природными ресурсами и уникальным духовно-культурным наследием. Главная сила России – это ее многонациональный народ.

Судьбу государства определяют его граждане – люди, которые направляют свою энергию, упорство, инициативу и трудолюбие во благо Отечества и ставят успехи и благополучие своей страны выше всего. Так пусть богатый интеллектуальный и творческий потенциал жителей нашей республики послужит развитию и процветанию малой и большой Родины!

Желаю вам здоровья, благополучия, мира, гармонии и счастья, успехов в добрых делах и свершениях во благо своего села, города, республики и страны.

С праздником, друзья! С Днем России!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми