Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!

Поздравляю вас со знаменательным праздником – Днем России!

Наша Отчизна – страна с уникальной историей, богатейшим культурным и духовным наследием. И у нас немало оснований гордиться Россией, верить в ее будущее – будущее сильного, независимого, экономически развитого и социально защищенного государства.

Процветание Российской Федерации – это общий труд всего ее многонационального народа, вклад каждого региона. Только вместе мы сможем обеспечить благополучие наших граждан. Во все века сплоченность жителей России, их созидательная энергия, любовь к родной земле были основой и движущей силой нашей страны.

Желаю вам в этот праздничный день успехов, здоровья, удачи. Пусть вас всегда сопровождают мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми