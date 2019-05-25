Уважаемые предприниматели Республики Коми!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!

В этот день мы чествуем энергичных, инициативных и настойчивых людей, настоящих созидателей, которые сумели наладить собственное дело и улучшают не только свою жизнь, но и жизнь других людей. Средний и малый бизнес – это опора экономики городов и районов республики. Благодаря предпринимателям появляются дополнительные рабочие места, развивается инфраструктура, создаются новые продукты, товары, услуги, растет качество жизни. Поэтому поддержка малого и среднего бизнеса сегодня выделена в отдельный федеральный национальный проект.

На республиканском уровне мы стараемся сделать все для создания комфортных условий ведения бизнеса. Работаем над снижением административных барьеров, налоговой нагрузки, расширением перечня услуг, предоставление которых организовано по принципу «одного окна». Создан Республиканский центр поддержки предпринимательства «Шондi», реализуются различные программы для начинающих, а также уже ведущих свой бизнес людей.

Я благодарю каждого, кто вкладывает душу в собственное дело, в этот нелегкий, но очень значимый для нашей республики труд. Желаю вам интересных идей и успешной реализации всех задуманных проектов, стабильной прибыли и процветания вашему бизнесу. Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. С праздником!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми