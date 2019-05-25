Уважаемые предприниматели!

От имени Государственного Совета Республики Коми и от себя лично поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Малый и средний бизнес – это основа экономической и социальной стабильности государства. Бизнес создает дополнительные рабочие места, платит налоги в бюджет, привлекает инвестиции. Без него немыслимо формирование среднего класса, который составляет фундамент гражданского общества в любой стране.

На своем пути предприниматели преодолевают множество трудностей, чтобы сохранять и развивать свое дело. И тем более важной, тем более значимой становится ваша деятельность. Мы ценим и уважаем инициативных, энергичных и талантливых людей, всегда открыты для конструктивного диалога. Государственный Совет Республики Коми продолжит поддерживать предпринимательскую активность и совершенствовать для этого законодательную базу.

Желаю вам успешного осуществления всех намеченных планов. Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми