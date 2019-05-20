Система обращения с отходами в Сыктывкаре прошла проверку

Работа в сфере сбора и вывозки мусора в Сыктывкаре выстроена. К такому выводу по итогам недавнего рейда в столице Коми пришли члены межведомственной комиссии по контролю за обращением твердых бытовых отходов в регионе, созданной по инициативе главы РК Сергея Гапликова.

Основным объектом инспекции стал полигон размещения твердых коммунальных отходов в местечке Дырнос. Исполнительный директор ООО УК «Эко-Технологии» Николай Изюмский проинформировал проверяющих о процессе приема и учета отходов на полигоне. Для этого на въезде имеется оборудованный пункт весового контроля, все въезжающие автомобили включены в информационную систему предприятия, что позволяет ускорить процесс взвешивания груженой техники.

Проверяющие ознакомились с отчетными документами и осмотрели сам полигон. Его площадка состоит из пяти рабочих карт, здесь одномоментно находится от трех до пяти автомобилей, а также по паре больших болотных бульдозеров. Поступающие отходы постоянно выравниваются, трамбуются и засыпаются грунтом, что позволяет избежать появления запахов.

Далее, как сообщает пресс-служба главы РК, комиссия совершила объезд контейнерных площадок в нескольких дачных обществах и по ряду адресов в городе.

Заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Коми Анна Тюрнина пояснила, что состоявшийся комиссионный выезд был проведен во исполнение поручения главы республики Сергея Гапликова по мониторингу внедрения новой схемы обращения с отходами в муниципалитетах.

– Полигон в Сыктывкаре по сравнению с аналогичными объектами в других муниципалитетах является достаточно обустроенным: есть дорожное сообщение, проведено электричество, имеется весовой контроль. Сам полигон оставляет достаточно благоприятное впечатление, все необходимые технологии соблюдаются. Что касается непосредственно контейнерных площадок, то можно отметить, что все они были чистые, подбор мусора осуществляется. По обращениям граждан видно, что не везде, в том числе и на территориях дачных и гаражных комплексов, еще оборудованы контейнерные площадки, однако мы работаем над решением этого вопроса (совместно с муниципалитетом и региональным оператором – прим. ред.), – отметила Анна Тюрнина.

После рейда по территории города члены комиссии собрались в мэрии Сыктывкара на совещании с участием представителей управляющих компаний, председателей ТСЖ и ЖСК, ОАО «Коми энерго-сбытовая компания», регионального оператора в сфере обращения с ТКО – ООО «Ухтажилфонд», Общественной палаты республики, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, Службы РК строительного, жилищного и технического надзора (контроля), депутатов совета Сыктывкара, специалистов администрации города.

Заместитель руководителя администрации Сыктывкара Сергей Воронин на встрече отметил, что в столице Коми создан реестр контейнерных площадок, который включает в себя 677 площадок. Еще 73 площадки для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО) приводятся в нормативное состояние и будут также включены в реестр.

– Еженедельно мы проводим встречи с представителями рег-оператора для решения текущих вопросов, осуществляем рейды по контролю за сбором и вывозкой мусора. В настоящее время на территории города на 17 площадках систематически происходит переполнение контейнеров и требуется установка дополнительных емкостей для сбора мусора. Регоператором уже установлены 63 емкости объемом 8 кубометров каждая для сбора мусора. Там, где отсутствует возможность установки контейнеров, организован бесконтейнерный сбор отходов. Это микрорайоны Лесозавод, Мясокомбинат, район детской поликлиники № 3, части местечка Сосновая Поляна и поселка «Гринвилидж», – пояснил Сергей Воронин.

Также он обратил особое внимание, что в весенне-летний период в Сыктывкаре будут переоборудованы шесть мест накопления ТКО: по улице Оплеснина, 1, Чернова, 20, Коммунистической, 33, 35, Ленина, 27, Первомайской, 47, 51, Карла Маркса, 172 с установкой евробаков с навесами. Также будет проведено бетонирование 21-й площадки под бункера, установленные ООО «Ухтажилфонд».

В ходе встречи участники совещания получили ответы на актуальные вопросы, касающиеся реализации реформы в сфере обращения с ТКО. В частности, речь шла о нормативах накопления коммунальных отходов, вывозе крупногабаритного мусора, тарифном регулировании, о выставлении двойных счетов УК и регоператором при наличии у жильцов прямых договоров с регоператором, о начислении платы по пустующему жилью, о содержании контейнерных площадок и периодичности вывоза мусора. Также жители поселка Краснозатонский обратились в адрес «Ухтажилфонда» с настоятельной просьбой восстановить деформированные после погрузки мусора обшивки контейнерных площадок из профиля. Рег-оператор обещал оказать содействие в решении вопроса.

Лина ПЕРОВА