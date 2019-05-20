Байкеры Коми открыли мотосезон

В минувшую субботу, 18 мая, на парковке у торгового центра «Июнь» состоялось официальное открытие мотосезона. Байкеры Коми отметили начало сезона традиционным шествием мотоколонны и рок-концертом. Организатором мероприятия выступил байк-клуб «Полярные волки», который базируется в Воркуте. Особый упор в этом году организаторы сделали на привлечение внимания мотолюбителей к законопослушному поведению на дорогах.

Просторная парковка у торгового центра давно стала любимым местом байкеров для встречи мотосезона. Истосковавшись по скоростям за зиму, они вытаскивают средства передвижения из гаражей и собираются, чтобы покрасоваться друг перед другом, а также показать «железных коней» любопытным посетителям торгового центра. Зевак в субботний день обычно собирается немало, однако в этом году мотолюбителей сильно подвела погода. Был ветер и дождь, переходивший то и дело в град. Поэтому зрители задерживались около стоявших рядами байков ненадолго, да и сами суровые бородачи в косухах часто ходили в ТЦ, чтобы погреться. Журналисты также периодически меняли место дислокации, греясь внутри теплого помещения. Там можно было наблюдать трогательные сценки:

– Не думал, что будет так холодно, – сказал суровый байкер спутнице, неся горячий кофе.

– Держись, – подбодрила она его, потирая замерзшие руки.

Перед началом развлекательной программы организаторы долго не могли наладить музыкальное сопровождение. Когда из колонок все же зазвучали знакомые рок-хиты в исполнении австралийской группы AC/DC, всем, кажется, стало чуть теплее.

– Порой хорошая музыка может согреть не только душу, но и тело. Какая прекрасная встреча в мае у «Июня»! – подбадривал ежившихся от холода байкеров и гостей тусовки ведущий шоу Александр Собянин.

Гостями стали и представители квардроклуба «Сусанин», им ведущий пожелал «хорошей грязи в колеса». Квадроциклистов было около десяти, а мотоциклистов не более шестидесяти, в том числе и гости из Кировской области – представители мотоклуба «Пивной путч». Все они мирно беседовали и братались, обнявшись, делали селфи, хвалились «обновками».

Чтобы напомнить собравшимся о важности соблюдения ПДД, организаторы устраивали различные конкурсы. Например, байкерам нужно было проехать через разные препятствия наперегонки или толкать передним колесом мотоцикла во время езды большие бочки. При этом ведущий то и дело напоминал о необходимости вести себя корректно в общем потоке с машинами, строго соблюдать скоростной режим и уважать других участников движения.

Одним из участников, который привлек всеобщее внимание, стал Иван Плеханов. Он был на старинном советском «Урале» зеленого цвета и в шлемофоне. Корреспонденту «Республики» парень рассказал, что купил этого красавца в прошлом году и уже успел откатать на нем один сезон. По его словам, советская техника незаменима в болотистой местности, но, чтобы с ней управляться и держать на ходу, нужные «прямые руки». Свой раритетный отечественный транспорт Иван сравнил с рядом стоявшим импортным мотоциклом.

– Ко мне уже человек десять подошло, а к нему всего четыре, – сказал он, показав на соседний Suzuki. – Потратил я на него около пятидесяти тысяч, детали почти все родные. Часто ездим на нем на природу. Хороший транспорт, в советское время делали вещи на совесть. Конечно, планирую приобрести что-то посовременнее, но любовь к «Уралу» – это навсегда.

Вместе с конкурсами проходили и другие акции. Детей привлекли к разукрашиванию белого мотоцикла, который к концу мероприятия стал разноцветным. На нем появились сердечки и надписи наподобие «люблю байки». А волонтеры собирали средства на лечение детей из Кочпонского психоневрологического интерната. Напомним, что члены байк-клуба «Полярные волки» уже не первый год пестуют воспитанников этого учреждения.

В 15 часов колонна байкеров переехала на Театральную площадь, где мотофанаты сделали групповое фото на фоне музтеатра, а затем отправились в Эжву. Завершилась встреча рок-концертом в одном из ночных клубов столицы, где байкеры зажгли под рок-хиты в исполнении панк-жлоб группы «Сектор Газа». Вместо скончавшегося в 2000 году легендарного лидера коллектива Юрия Клинских (более известного под псевдонимом Юрий Хой) в качестве солиста хиты группы исполнял его племянник Юрий Япрынцев.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора