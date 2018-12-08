Век Бованенково

ООО «Газпром трансгаз Ухта» будет доставлять с Ямала по 115 миллиардов кубометров газа в год

Линейная часть магистрального газопровода «Ухта – Торжок – 2» официально запущена в эксплуатацию, как и третий газовый промысел Бованенковского месторождения – крупнейшего на Ямале. В честь знаменательного события 5 декабря был организован телемост, связавший Москву, Ухту и Бованенково, президент России Владимир Путин по видеосвязи из Ново-Огарево поздравил газовиков с завершением масштабного и сложного проекта, который позволит добывать газ в течение целого века и еще десяти лет.

Республика Коми – очень важный регион для реализации масштабного проекта по переброске газа с Ямала в европейскую часть России и за рубеж, именно по нашей территории удобнее всего прокладывать магистральные газопроводы по направлению к Балтике. Коми это дает рост налоговых поступлений в казну, улучшение инфраструктуры в населенных пунктах, расположенных вдоль газовых трасс.

– Сегодня в эксплуатацию вводится уже третий по счету, финальный газовый промысел уникального Бованенковского месторождения. Это означает, что добыча газа здесь выйдет на полную мощность, – заявил в ходе телемоста Владимир Путин. – Одновременно сегодня открывается и вторая нитка газопровода «Ухта – Торжок», что позволит нарастить поставки газа с Ямала в центральную часть Российской Федерации. Благодарю всех, кто принимал участие в создании этих важных промышленных и инфраструктурных объектов, это весомый вклад в развитие отечественной газовой отрасли, в комплексное освоение Ямала. Инженеры, геологи, газовики, строители буквально с нуля в очень сложных климатических условиях создали на полуострове новый, огромный и современный центр газодобычи России.

Президент выразил уверенность, что уникальный опыт в условиях Крайнего Севера будет востребован при реализации других важных проектов, и особо отметил масштабы проделанной работы: проложен не только сам газопровод, но и оборудованы производственные площадки, построены вахтовые городки, железная дорога Обская – Бованенково протяженностью 572 километра, различные инфраструктурные объекты, включая аэропорт в Бованенково, который может принимать практически все классы самолетов, которые эксплуатируются в стране. И все это – с соблюдением самых строгих экологических требований, чтобы сохранить хрупкую природу Ямала.

Благодаря введению третьего газового промысла добыча на Бованенковском месторождении выйдет на проектный уровень – 115 миллиардов кубометров газа в год. Это четверть годовой текущей добычи «Газпрома», или порядка 50 процентов всего газа, что поставляет компания на внутренний рынок России, почти половина всего экспорта как в ближнее, так и в дальнее зарубежье. В целом же запасы газа на Бованенковском месторождении составляют 4,9 триллиона кубометров газа. По словам председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, этого хватит, чтобы вести добычу здесь до 2128 года. То есть ближайшие 110 лет.

– Такие мега-проекты, как Бованенково, имеют огромное значение для национальной экономики, для регионов всей страны. Они создают рабочие места, повышают качество жизни, – подчеркнул президент России.

Освоение Ямала не ограничивается только Бованенково. Разведанные запасы газа на полуострове уже превышают 16,7 триллиона кубометров, это вселенский масштаб. Планируется, что к 2030 году здесь будет добываться 310-360 миллиардов кубометров газа. В июле текущего года принято решение о начале в 2019 году полномасштабного освоения Харасавейского месторождения, расположенного севернее Бованенково. Параллельно продолжается геологоразведка на месторождениях Тампейской группы. Это все говорит о том, что наша энергетика, газовая отрасль активно развиваются. Рост газодобычи еще больше будет укреплять энергетическую безопасность России, наш экспортный потенциал, полностью обеспечит ресурсами такие маршруты, как «Северный поток – 2», строительство которого уже активно идет. Появятся дополнительные возможности для того, чтобы ускорить газификацию российских городов и сел.

Генеральный директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков в рамках телемоста продемонстрировал, как ведется разработка новых скважин на буровой установке «Екатерина» на Ямале. Это буровая четвертого поколения, отечественного производства, позволяет работать в суровых условиях Арктики, бурить скважины сложной конфигурации под разными углами.

Алексей Миллер приветствовал участников телемоста из цеха входных ниток газового промысла №3 Бованенковского месторождения. Сюда сходятся газопроводы от всех 173 скважин промысла, здесь давление всех потоков выравнивается, они объединяются в один и отправляются в цех входных сепараторов. Там газ очищается от механических примесей и воды, потом уходит в цех низкотемпературной сепарации, где охлаждается до минус 35 градусов, а из потока удаляется оставшаяся влага. Далее сухой газ поступает на дожимную компрессорную станцию, где его давление поднимается до рабочего уровня магистральных газопроводов – 120 атмосфер. И только после этого голубое топливо начинает свое путешествие по магистрали к потребителям, через Байдарацкую губу, Полярный Урал, многие сотни километров тундры и тайги, болота и реки.

Председатель правления ПАО «Газпром» сообщил, что для эксплуатации месторождения уже создана вся необходимая производственная инфраструктура:

– Освоение Ямала продолжится высокими темпами. И для вывода 115 миллиардов кубометров с Бованенково созданы новые газотранспортные мощности в северном коридоре. Сегодня мы вводим в эксплуатацию магистральный газопровод «Ухта – Торжок – 2». Северный газотранспортный коридор становится ключевым для единой системы газоснабжения страны – и для поставок газа на внутренний рынок, и для поставок газа на экспорт.

В Ухте многие сотрудники ООО «Газпром трансгаз Ухта» на время телемоста вышли из своих кабинетов и следили за происходящим на большом мониторе, расположенном в вестибюле офиса предприятия. Генеральный директор Общества Александр Гайворонский тем временем выходил на связь с Москвой и Ямалом из помещения производственно-диспетчерской службы, которая управляет магистральными газопроводами северного коридора.

– Наше предприятие эксплуатирует более 16 тысяч километров газопровода, в том числе «Бованенково – Ухта» – первая и вторая нитки, «Ухта – Торжок», – доложил президенту Александр Гайворонский. – И сегодня мы вводим в эксплуатацию газопровод «Ухта – Торжок – 2» протяженностью 970 километров. Теперь его линейная часть подключена к Единой системе газоснабжения России, газ поступает в заданных объемах.

По окончании видеотрансляции заместитель председателя правительства Коми – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев в беседе с журналистами отметил значимость события.

– Безусловно, это знаковый проект не только для Республики Коми и Северо-Западного федерального округа, но и для всей России в целом. Для нас это крайне важное событие, потому что республика становится одним из главных субъектов РФ, через который идет транзит газа для потребителей ближнего и дальнего зарубежья, для «Северного потока» и «Северного потока – 2», – заявил Константин Лазарев. – Безусловно, развитие такого предприятия, как «Газпром трансгаз Ухта», тоже является значимым для республики, поскольку это один из крупнейших наших налогоплательщиков. Региону это позволяет развиваться, решать различные социальные вопросы.

Александр Гайворонский пояснил, что от введения второй нитки газопровода заметно увеличатся поступления в республиканскую казну в виде налогов на имущество, поскольку каждый газопровод – это не только «труба», но и огромное количество зданий, систем, сооружений. Также вырастет налог с прибыли.

– Кроме того, в рамках строительства крупных инвестиционных проектов всегда заключаются дополнительные договоры о благотворительности по соглашению между Республикой Коми и «Газпромом», – сказал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта». – В этом году было выделено 612 миллионов рублей в рамках строительства газопровода «Ухта – Торжок – 2» на ремонт аэропорта и городской больницы в Ухте. И в последующие годы суммы по соглашению будут еще больше.

По словам Александра Гайворонского, запуск линейной части газопровода не означает уменьшения числа людей, задействованных в работах на новой газовой магистрали. Более того, появляются дополнительные рабочие места уже в режиме эксплуатации для обслуживания линейной части, компрессорных цехов.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр Гайворонский отметил, что вторая нитка газопровода «Ухта – Торжок» построена без импортного оборудования, комплектующих, все отечественное – от труб до запорной арматуры и инженерно-технических средств охраны. Программа импортозамещения здесь реализована в полном объеме.

Что касается проектирования третьей нитки газопровода «Бованенково – Ухта», то оно еще не закончено, сформированы только технические требования и техническое задание, в следующем году будут разработаны основные технические решения, затем будет экспертиза.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Марины СИВАКОВОЙ