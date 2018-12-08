Союз театральных деятелей Коми отметил юбилей

Четвертого декабря артисты Академического театра драмы имени Виктора Савина встречали зрителей на улице красной ковровой дорожкой и воздушными шарами. В фойе театра суетились мальчишки-газетчики, за 10 копеек предлагая гостям «Театральный вестник», здесь же можно было пройти фотосессию с героями спектаклей-сказок. Так начинался праздничный вечер, посвященный Союзу театральных деятелей Республики Коми, которому исполнилось 70 лет.

В зрительном зале первой театралов поздравила заместитель председателя правительства республики Наталья Михальченкова. Отметив, что «благодаря президенту и правительству страны культура России вплоть до 2024 года стала отдельным и приоритетным объектом государственного внимания», она зачитала приветственный адрес от главы региона Сергея Гапликова и напомнила зрителям, что следующий год в стране объявлен Годом театра.

Поздравив ветеранов сцены, Наталья Михальченкова поприветствовала старейшего представителя СТД, одну из самых титулованных актрис Коми легендарную Глафиру Сидорову, присутствовавшую в зале. В 2017 году народная артистка СССР отметила свое

95-летие. А в этом году, как подчеркнул министр культуры, туризма и архивного дела Сергей Емельянов, исполняется 70 лет ее членскому билету СТД. Глафира Сидорова – ровесница Коми отделения ВТО, в 1948 году молодая актриса вошла в состав первого организационного комитета только что родившейся общественной театральной организации под руководством драматурга, писателя Степана Ермолина.

О «легенде театра» рассказала и ныне действующий председатель СТД Елена Пекарь. С 1985 по 2000 год Глафира Сидорова возглавляла актерский союз, авторитет ее был непререкаем, актриса была вхожа в любые высокие кабинеты. В то время Коми отделение театральных деятелей грезило о строительстве отдельного помещения. И случилось, казалось бы, невозможное: федеральный центр выделил на строительство один миллион 200 тысяч рублей. Но чуда так и не произошло, деньги пришлось вернуть через три года. А СТД Коми и сегодня не имеет своего помещения.

Много лет театральный союз возглавляла заслуженная артистка России Галина Микова, а в 2000 году у руля СТД Коми встала директор народного театра «Фантастическая реальность» Лариса Иванова. Она призналась со сцены, что театральное содружество всегда было для нее сродни семье, где могут происходить любые катаклизмы, но где всегда все возвращаются друг к другу.

Возглавляющая сегодня театральный союз Елена Пекарь параллельно является директором Воркутинского театра драмы. Она напомнила, что с момента образования и по сей день во главе угла союза стояла помощь артистам. Всероссийское театральное общество начало свой путь с 1877 года как Общество взаимного вспоможения русских артистов. И сегодня СТД региона не изменил своим главным принципам: поддержка коллег, развитие театрального искусства, взаимодействие с профессиональными и любительскими театрами республики. Елена Пекарь также сообщила, что в СТД намечены большие сценические проекты, которые реализуются за счет новых программ головного союза.

– Думаю, из нашего лексикона окончательно исчезнет слово «оптимизация» и мы будем говорить только о подъеме и развитии. А средств нам будет выделяться столько, чтобы их хватило на все наши планы, а не только на маленькую часть задуманного, – с надеждой поделилась председатель союза со зрителями.

Посредством видеообращения участников и гостей праздника также поприветствовали министр культуры страны Владимир Мединский и председатель СТД России Александр Калягин.

Второе отделение вечера было отдано под концертные номера и поздравления. Театральное сообщество поздравили архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим, руководитель городского совета ветеранов Владимир Пыстин, который вручил золотую медаль нынешнему председателю СТД.

Концертную часть открыл солист Государственного театра оперы и балета Коми Андрей Ковалев. В прошлом году с подачи местного отделения СТД он стал участником проекта «Творческая командировка», благодаря чему ему довелось поучиться на семинаре именитого Дмитрия Бертмана. А еще молодой талант был отмечен российской театральной премией в 240 тысяч рублей. Подобную премию получила и актриса Национального музыкально-драматического театра Анна Попова, которая прошла курсы актерской школы у знаменитых мастеров в Звенигороде.

Большим подарком для зрителей стало выступление артистов Воркутинского драматического театра Анатолия Аноприенко, Валентины Аврамовой и автора собственных проектов, снискавших успех и на российских сценах, Марины Юлдашевой.

В финале праздника куратор региональных отделений СТД России Маргарита Сильянова вручила грамоты и благодарственные письма отличившимся представителям театрального сообщества Коми.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Артура АРТЕЕВА