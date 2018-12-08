Хранилище шедевров

За 75 лет в Национальной галерее Коми собрано более десяти тысяч произведений искусства

В этом году Национальная галерея Республики Коми отметила 75-летний юбилей. 4 декабря в ее купольном зале прошел праздничный вечер, во время которого звучали многочисленные поздравления от руководства республики, партнеров по творческим проектам, любителей искусства и дарителей.

Заместитель председателя правительства Коми Наталья Михальченкова поблагодарила сотрудников галереи за вклад в сохранение богатейшего историко-культурного наследия республики.

– Национальная галерея – это ведущий в регионе художественный музей, выстраивающий современную стратегию взаимоотношений с обществом и разрабатывающий новые формы популяризации и интерпретации искусства, – отметила Наталья Михальченкова. – Здесь собрана уникальная художественная коллекция, каждый желающий может познакомиться с работами российских и местных художников.

Она напомнила, что, пройдя путь от художественного музея до одной из брендовых культурных площадок, галерея сегодня – неотъемлемая часть региональной и отечественной культуры, успешно реализующая главные задачи государственной культурной политики России и Республики Коми: сохранение потенциала культурного наследия, систематизация, расширение и развитие опыта использования объектов культурного наследия, предметов музейного фонда, научного и информационного потенциала российских музеев в образовательном процессе.

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов назвал галерею главным храмом изобразительного искусства региона и центром притяжения творческих идей и инноваций в сфере культуры. Он напомнил, что учреждение подключилось к музейной платформе дополненной реальности Artefact, разработанной Министерством культуры России. Благодаря этому приложению мобильное устройство может стать интерактивным гидом. А недавно посетители галереи увидели единственную в республике голографическую 3D-пирамиду.

Министр пожелал галерее удачных творческих проектов и рассказал, что сейчас прорабатывается возможность показать в ее залах выставку Василия Кандинского из фондов Государственного Русского музея.

Директор Государственного музея истории религии Любовь Мусиенко через видеопоздравление из Санкт-Петербурга пожелала сыктывкарским коллегам творческого вдохновения и конструктивного диалога с посетителями и партнерами.

– Мы и дальше будем дарить своим посетителям радость от соприкосновения с искусством, – заверила директор галереи Ольга Талянина. – Благодаря заинтересованности в сохранении культурного наследия наших партнеров и региональной власти, а также подвижнической работе поистине бесценного коллектива галереи, его необъятной творческой энергии нам удается реализовывать яркие, но трудоемкие проекты.

В юбилейный день в галерее прошли традиционные, уже пятые научные чтения памяти Даниила Яновича. В них участвовали историки, искусствоведы, культурологи, этнографы, сотрудники музеев и краеведы.

На конференции презентовали сборник «Д.Т. Янович (1879-1940): личность в истории музейного строительства в Коми крае». Даниил Янович – ученый-антрополог, музейный деятель, которому Национальная галерея Коми обязана своим рождением. Именно он в середине двадцатых годов прошлого века привез в Усть-Сысольск художественные коллекции искусства XVIII – начала XX века: полотна Айвазовского, Саврасова, Тропинина, зарубежных живописцев. Они стали первыми экспонатами республиканского художественного музея. В 1926 году Янович отправился в экспедицию в Ижмо-Печорский уезд Коми области. Из поездки в областной музей он привез около тысячи предметов быта коми-ижемцев и ненцев, в том числе известного эшмеского идола. В 1926 году Янович через московский музейный фонд, где сосредотачивались ценности, изъятые из усадеб, дворцов и квартир, начинает отсылать в Усть-Сысольск произведения искусства: картины, скульптуры, посуду. В годы репрессий Даниила Яновича обвинили в участии в национал-шовинистической организации в Коми области. Он получил длительный лагерный срок и в начале 1940 года погиб в лагере в Казахстане.

Два года назад в Сыктывкар из Америки впервые приезжала правнучка ученого Елизавета Янович. В ходе нынешнего юбилейного мероприятия она, ее мама и тетя – внучки Даниила Яновича – вышли на связь с Сыктывкаром по скайпу. В Вашингтоне в это время было еще семь часов утра. Внучки ученого поблагодарили сотрудников галереи за то, что в Коми помнят заслуги Даниила Яновича, показали уникальные документы и фотографии из семейного архива.

Елизавета Янович рассказала, что в этом году ездила в командировки в Казахстан и в свободное время попыталась найти там могилу своего прадеда. Но пока это не удалось.

Указ о создании Художественного музея Коми АССР (ныне Национальная галерея Республики Коми) был подписан 4 декабря 1943 года. С 1994 года республиканский художественный музей приобрел статус Национальной галереи Республики Коми. Сейчас Национальная галерея – единственный в регионе художественный музей, имеющий в своих фондах более десяти тысяч произведений изобразительного искусства: живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и народного творчества.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора