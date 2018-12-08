Дмитрий Березин: «В Коми будет создан центр общественного здоровья»

По инициативе Минздрава России в числе первоочередных поднята тема общественного здоровья. А в национальном проекте «Демография» впервые появился блок, посвященный вопросам общественного здоровья. О чем именно говорится в этом блоке и что входит в концепцию национального проекта «Здравоохранение», «Республике» рассказал руководитель профильного министерства Коми Дмитрий Березин.

– Что включает блок демографии относительно отрасли здравоохранения?

– Сегодня национальным проектом «Здоровье» введено понятие не просто «средняя продолжительность жизни», а именно «средняя продолжительность здоровой жизни» – то есть жизни без тех хронических заболеваний, которые приводят к смерти. Этот федеральный проект и направлен на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни. Наша задача – быть проводником человека к его здоровью, доводить до него, что хорошо и что плохо. Региональный проект, разработанный на основе федерального, имеет цель к 2024 году увеличить количество граждан, ведущих здоровый образ жизни, благодаря формированию окружающей среды, которая бы этому способствовала.

– Согласно экспертным оценкам, увеличение средней продолжительности жизни во многом обусловлено реализацией программ общественного здоровья, которые включают множество аспектов. Это обеспечение безопасности дорожного движения, безопасности труда, борьба с инфекционными и неинфекционными заболеваниями, сокращение потребления алкоголя и табака, а также снижение потребления соли и сахара. Как министерство планирует привлекать жителей республики к здоровому образу жизни с учетом этих позиций?

– Об этом и говорится в новом федеральном проекте: сформировать систему мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. В рамках проекта объединены меры, направленные на эти позиции. Это та же ликвидация микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара, снижение потребления алкоголя и отказ от курения. Данные меры носят комплексный характер и предусматривают нормативное правовое регулирование, направленное на формирование профилактической среды и активное вовлечение в эту среду гражданского общества, где негативное воздействие факторов риска должно быть сведено до минимума.

– Коммуникационная кампания «Ты сильнее!» по формированию здорового образа жизни, разработанная при участии Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, будет запущена с начала 2019 года. Что нового запланировано Министерством здравоохранения Республики Коми в этом направлении?

– Новая информационно-коммуникационная кампания направлена на сокращение потребления алкоголя, табака и иных форм никотина, а также на пропаганду ответственного отношения к репродуктивному здоровью. Задача – сформировать комфортную информационную среду вокруг человека, то есть создать условия, которые бы способствовали ведению здорового образа жизни. В рамках кампании созданы различные виды рекламно-информационных материалов, видео- и аудиороликов, наружная реклама, информационные плакаты, все в соответствии с едиными стандартами для коммуникаций с населением по всей стране.

Мы собираемся реализовывать в регионе все составляющие данной кампании силами как подведомственных министерству здравоохранения медицинских организаций, так и некоммерческих организаций, которым на конкурсной основе будут выделены субсидии на реализацию их проектов и акций. Помимо того, включим региональный компонент, поскольку тоже не стоим на месте и проводим собственную работу, направленную на популяризацию здорового образа жизни среди населения республики.

– Меры по отказу от вредных привычек и привлечение населения к здоровому образу жизни, которые проводились в России в последние пять лет, уже дали ощутимый результат. Потребление алкоголя снизилось более чем на 40 процентов, курение среди взрослых – на 22 процента, среди детей – в 2,5 раза. Однако общество все еще подвержено этим вредным привычкам и их последствиям, так же как последствиям недостаточной физической активности и нездорового питания. Перед государством по-прежнему стоит задача формирования здоровьесберегающей среды. Что может еще больше мотивировать к ведению здорового образа жизни? Что сделать, чтобы усилить эту мотивацию?

– Здоровье – это бесценное достояние каждого человека, однако не всем удается вести образ жизни, направленный на сохранение и укрепление здоровья, а также на профилактику заболеваний. Необходимо сформировать в сознании каждого человека приверженность к здоровому образу жизни. Максимально эффективно достичь этого возможно, только используя проектные инструменты.

В рамках реализации регионального проекта по укреплению общественного здоровья, кроме информационно-коммуникационной кампании по мотивированию граждан к ЗОЖ, предусмотрена реализация во всех муниципальных образованиях региона модельных муниципальных программ общественного здоровья. Эти программы создадут среду, способствующую ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Также в рамках проекта предусмотрено внедрение программ укрепления здоровья на рабочих местах.

– Вице-премьер Татьяна Голикова заявляла о возможном повышении возраста продажи алкоголя до 19-21 года. Какой возраст вы считаете оптимальным?

– Это абсолютно правильная мера. В молодом возрасте люди значительно быстрее привыкают к алкоголю, причем эта привычка укореняется более прочно. Отсутствие опыта употребления алкоголя приводит к тому, что молодые люди не знают свою норму и склонны ее превышать, что выливается в рискованные формы поведения, которые приводят к негативным социальным последствиям и ущербу для здоровья. Помимо того, это наносит значительный социальный и экономический ущерб обществу в целом.

Несколько десятков лет назад восемнадцатилетний гражданин уже мог иметь семью и быть полностью независимым от родителей. Сегодня это, по сути, еще ребенок, который только что окончил школу и не способен принимать взвешенные решения. Научные исследования доказали, что в 21 год не сформирован полностью не только рост человека, но и его головной мозг, поэтому повышение возраста продажи алкоголя до 21 года – вполне обдуманный шаг.

– Наряду с внедрением ЗОЖ в регионах представляется важным и финансовый фактор воздействия, в частности корректировка налогообложения вредных для здоровья товаров, например, табака. Помогут ли эти ограничения?

– С табаком связывают развитие целого ряда заболеваний: онкологических, репродуктивной системы, как у мужчин, так и у женщин. Из-за курения женщины в среднем теряют больше пяти лет жизни, а мужчины – все девять. Действующее законодательство уже содержит большое количество запретов в отношении производства, маркировки и оборота табачных изделий, тем не менее, работу по сокращению курения табака необходимо продолжить. Одно из самых радикальных ограничений, которое обсуждается, – это запрет на продажу табака лицам, родившимся в 2018 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. В данном случае речь идет о создании условий, при которых новые курильщики вообще не будут появляться в стране, а табачные изделия будут полностью недоступны для молодежи.

Также действенным методом снижения количества курильщиков будет и повышение акцизов на сигареты, что повлияет не только на стоимость пачки сигарет, но и на покупательную способность населения, и в первую очередь молодого и малоимущего. Введение стандартной (простой) упаковки сигарет для всех брендов с предупреждением о вреде курения, которое занимает более половины площади, позволит закрыть существующий сейчас маркетинговый канал, стимулирующий продажи.

– Минздрав России планирует переструктурировать центры здоровья в городах, из которых, по словам министра здравоохранения страны Вероники Скворцовой, должны получиться центры общественного здоровья. Что это будет?

– Согласно региональному проекту мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в 2019 году на базе Центра медицинской профилактики и Центра здоровья ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» будет создан Республиканский центр общественного здоровья. Это будет не просто переименование, а новый формат, более широкий уровень деятельности. В настоящий момент мы уже подбираем новые площади для размещения этого центра.

По сути, речь идет о формировании муниципальных программ, направленных на создание благоприятной среды обитания для человека и, как следствие, на то, чтобы общество становилось более здоровым. Это будет такая межведомственная структура, в которую войдут специалисты разных направлений – медики, социологи, экологи, физиологи и так далее. Все они будут работать над одной концепцией: оздоровление общества. Для примера можно привести проект «Северная Карелия», который является доказательством того, что образ жизни в значительной степени влияет на наше здоровье и что можно изменить вековые привычки целого государства за относительно небольшой срок. Благодаря этому проекту, внедренному в Финляндии в конце шестидесятых, продолжительность жизни жителей увеличилась с 68 до 81 года. Пример показательный, тут есть над чем задуматься.

В последующий период – до 2024 года – на базе действующих в регионе центров здоровья будут созданы первичные центры здоровья, которые станут реализовывать мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний на территории муниципального образования.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено минздравом Коми и veloposad.ru