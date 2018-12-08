В постоянном представительстве Коми в Москве, в Центральной библиотеке имени Пушкина в Воркуте и в Литературном музее Куратова в Сыктывкаре прошли презентации книги «Два имени на круге вечном». Книга посвящена Рафаилу (Александру) Соломоновичу Клейну. Автор проекта, редактор и издатель книги – воркутинец Юрий Тагиров, ныне проживающий в Санкт-Петербурге.

Имя Рафаила Клейна, ушедшего из жизни в 2009 году, хорошо известно представителям творческой интеллигенции республики. Правда, большинство людей этого удивительного человека знали под именем Александр. Это данное самому себе имя помогло ему выжить в немецком плену. Отсюда, собственно, и название книги.

Под одну обложку издания вошли роман друга и ученика Александра Клейна Юрия Кожевина, который так и называется – «Два имени на круге вечном», а также статьи Татьяны Минниковой. Историк занимается изучением нацистского режима на примере одного отдельно взятого района Ленинградской области, своего родного – Тосненского.

Александр Клейн студентом ушел на фронт, чудом выжил в немецком плену, пережил двенадцать лет заключения в Александровском централе, в Златоустовской тюрьме и Воркутлаге. Но долгие годы заключения не сломили его. Он остался в Воркуте, работал в газете «Заполярье», где руководил творческой секцией. Служил актером Воркутинского театра кукол. Театральный критик, педагог, кандидат искусствоведения, преподаватель сценической речи и мировой художественной культуры, поэт, автор детских книг и пьес, романа «Дитя смерти», который, как считают литературоведы, можно поставить в один ряд с лучшими образцами российской мемуарной прозы XX века.

На книгу, как рассказал «Республике» Юрий Тагиров, средства собирали с миру по нитке. Воркутинцы, ухтинцы, сыктывкарцы и многие северяне из разных городов и стран внесли свою посильную лепту, чтобы это издание увидело свет.

Во время презентаций издатель рассказывал об истории замысла книги, о создании и трудностях, с которыми столкнулись авторы проекта. Весьма интересным и информативным стал фильм об Александре Клейне, где он вспоминает некоторые моменты из своей, похожей на роман жизни.

На юбилейном вечере в воркутинском театре Юрий Тагиров предложил дать имя Александра Клейна республиканскому кукольному театру, у истоков которого стоял драматург и искусствовед и в котором несколько лет служил актером. Зал поддержал предложение аплодисментами.

Марина ЩЕРБИНИНА