Норвежцы оценили Юлию Белорукову в восемь баллов

Издание из Норвегии Dagbladet придумало развлечение для любителей лыжного спорта. Зарегистрировавшись на сайте Fantaski, каждый может собрать свою дрим-тим из лыжников.

Как сообщает портал «Лыжный спорт», команда мечты состоит из 12 лыжников, в нее могут входить спортсмены из разных стран. Нужно выбрать шесть женщин и шесть мужчин таким образом, чтобы их суммарная стоимость не превышала 130 условных единиц. Нельзя взять в команду более двух представителей одной страны каждого пола. Самый дорогой лыжник – Йоханнес Хесфлот Клэбо (20). Далее следуют россияне Александр Большунов (19) и Сергей Устюгов (18). У лыжниц дороже норвежка Тереза Йохауг – 20. Юлию Белорукову можно взять в команду за восемь баллов. Собрав такую дрим-тим, пользователи сайта будут соревноваться между собой исходя из результатов, которые покажут лыжники в ходе сезона.

Зарегистрироваться на сайте можно через Фейсбук, но пока это доступно только на норвежском языке. Собрать команду можно в закладке Sett sammen lag.

Ярослав СЕВРУК

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