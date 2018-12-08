Каменная радуга в музее

Увидеть разнообразие горных пород и минералов можно на открывшейся в отделе природы Национального музея Коми выставке «Каменная радуга». Аметист жильный из Донбасса, агатовая жеода из Бразилии, аметистовая жеода с полуострова Канин, лазурит из Забайкалья, сильвинит из Пермского края, сагвандит с Полярного Урала, забайкальский амазонит, тиманский агат и болгарская бирюза, доминиканский пектолит – названия камней звучат как волшебные заклинания, а по этикеткам на экспозиции можно изучать географию.

Каждый минерал по-своему уникален и прекрасен. Выставка «Каменная радуга» открывает завораживающий и таинственный мир камней, позволяя увидеть необычайные переливы цвета, чудесный блеск, фантастическую окраску и форму. Удивительная красота цветовых эффектов камня служила источником преданий и легенд.

Мир камня древнее человечества, но и спустя века и тысячелетия цвет минералов не меркнет. Радуга камней не уступает небесной ни яркостью и сочностью тонов, ни чистотой и тонкостью оттенков.

Экспозицию камней и минералов дополняют горные пейзажи художников, которые, восхищаясь природой, посвятили свое творчество изображению горных видов.

Выставка «Каменная радуга» – это совместный проект Национального музея, Национальной галереи, а также Научного геологического музея имени Чернова Института геологии Коми НЦ УрО РАН.

Артур АРТЕЕВ

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