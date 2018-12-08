Бывший директор спортшколы осужден за взятки

Ухтинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора бассейна «Юность» Егора Русского. Он признан виновным в получении взяток, а также в присвоении вверенного ему имущества, совершенном с использованием служебного положения.

По информации прокуратуры Коми, в октябре 2017 года директор муниципального учреждения «Спортивная школа «Юность» предложил руководителям трех коммерческих организаций за вознаграждение оказать содействие в выборе возглавляемых ими фирм в качестве контрагентов спортивной школы. Получив согласие коммерсантов, Егор Русский обеспечил оформление финансово-хозяйственных отношений и заключение контрактов на поставку и обслуживание систем оповещения людей о пожаре, систем управления эвакуацией и видеонаблюдения, поставку светотехнической продукции и проведение ремонтных работ. В качестве вознаграждения директор получил от бизнесменов взятку в 37 тысяч рублей, а также многофункциональное устройство «Epson» стоимостью 14,6 тысячи рублей.

В январе 2018 года директор организовал вывоз стального и чугунного лома, являвшегося собственностью спортивной школы, и сдал его в пункт приема металла. Вырученные 49 тысяч рублей забрал себе.

Преступные действия директора спортшколы выявили сотрудники республиканского управления ФСБ России. Уголовное дело расследовано следственным отделом по Ухте регионального следственного управления СК России.

Вину в инкриминированных деяниях бывший директор спортшколы признал в полном объеме и возместил причиненный школе ущерб в размере 49 тысяч рублей. С учетом всех обстоятельств дела суд назначил Егору Русскому наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 540 тысяч рублей. Также он на два года лишен права занимать определенные должности.

Денежные средства в размере 37 тысяч рублей, а также многофункциональное устройство «Epson», полученное в качестве взятки, конфискованы судом в доход государства.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото uhta24.ru