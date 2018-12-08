Полицейские подозреваются в преступлениях

Сотрудники республиканского следственного управления СК России возбудили уголовное дело в отношении начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД ОМВД России по Усинску и его подчиненного. Полицейские подозреваются в злоупотреблении полномочиями и получении крупной взятки.

По данным следствия, в сентябре-октябре этого года в Усинске сотрудники ГИБДД получили от гражданина, действовавшего в интересах ООО «Эриэлл Нефтегазсервис», в качестве взятки 980 тысяч рублей. За эту сумму полицейские выдали 49 гражданам водительские удостоверения, хотя новоиспеченные водители не сдавали экзамены на право управления транспортными средствами.

Подозреваемые задержаны, с ними проводятся следственные действия. Одновременно возбуждено уголовное дело в отношении взяткодателя.

Расследование уголовного дела, возбужденного по материалам региональных УФСБ и МВД, осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников этих ведомств.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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