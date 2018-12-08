Игорь Леонов отправится в колонию

Сосногорский городской суд вынес приговор бывшему главе муниципального района «Сосногорск» Игорю Леонову и бывшему начальнику комитета по управлению имуществом (КУМИ) администрации района Дмитрию Кирьякову. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями. Уголовное дело в отношении чиновников было возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками прокуратуры и регионального управления ФСБ России.

В прокуратуре республики пояснили, что в 2010 году руководитель районной администрации разработал незаконную схему приобретения в свою собственность подлежащего приватизации муниципального имущества: нежилых помещений на первом этаже многоквартирного жилого дома в Сосногорске и ста процентов акций коммунального предприятия ОАО «Спецавтодор» общей стоимостью свыше 30 миллионов рублей.

Осуществить задуманное Игорь Леонов решил путем проведения фиктивных конкурсных процедур через подставных лиц по заведомо заниженной стоимости. Он поручил начальнику КУМИ Дмитрию Кирьякову не допустить распространения информации о проведении аукционов, чтобы в дальнейшем признать их несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Далее планировалось применить положения закона, которые позволяют на 50 процентов уменьшить стоимость реализуемого имущества при его продаже путем публичного предложения.

Дмитрий Кирьяков организовал изъятие трех тиражей специального выпуска газеты «Наш Сосногорск» с публикациями о проведении торгов. Аукционы были признаны несостоявшимися, имущество по заниженной стоимости приобрел подставной покупатель. Деньги на покупку (15 миллионов рублей) дал руководитель администрации района. Позднее эти активы были проданы юридическому лицу, подконтрольному Игорю Леонову. Ущерб, причиненный муниципалитету действиями сообщников, составил 15 миллионов рублей.

В ходе следствия фигуранты дела вину признали полностью, а бывший руководитель администрации Сосногорска в полном объеме возместил причиненный бюджету ущерб.

Суд назначил Игорю Леонову наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Дмитрий Кирьяков приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Кроме того, 6 декабря Сосногорский суд приступил к рассмотрению уголовного дела по обвинению бывшего руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» Виктора Шомесова, который обвиняется в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве. По версии следствия, чиновник в период с ноября 2010 года по апрель 2013 года путем обмана и злоупотребления доверием приобрел через подставное лицо право на квартиру общей площадью порядка 70 кв.м, находившуюся в муниципальной собственности. В результате незаконных действий администрации городского поселения «Сосногорск» причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

Ирина СМИРНОВА

Фото БНК