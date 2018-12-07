Аквабитва в «Орбите»

В столице Коми впервые соревнуются юные пловцы со всей России

6 декабря в Сыктывкаре стартовали всероссийские соревнования по плаванию среди юношей и девушек. Состязания на короткой воде (25 метров) проходят в бассейне «Орбита», участвуют команды из 39 субъектов страны (342 спортсмена). Для Коми это первые старты такого уровня. Отличным результатом для сборной одиннадцатого региона станет попадание в десятку лучших в общекомандном зачете.

Высокий статус соревнований посетители бассейна «Орбита» могли ощутить уже на входе в здание, в чем убедился журналист «Республики». У металлоискателя стояло непривычно большое количество охраны. Вход на водные баталии бесплатный, и стражи порядка вежливо подсказывали, что для попадания на зрительскую трибуну надо подняться на третий этаж, и напоминали о необходимости облачиться в бахилы. Трибуна была переполнена, люди стояли даже в проходах, но, учитывая сравнительно небольшую вместимость арены и количество участников, обольщаться насчет того, что пришло много рядовых болельщиков, не стоит. Большинство из присутствовавших – либо родственники спортсменов, либо члены команд-участниц.

Неподалеку от входа в холле разгуливал человек, переодетый в коми богатыря. С ним охотно фотографировались не только участники и гости соревнований, но и спортивные функционеры. Сделать памятное фото с героем эпоса пожелали первый вице-президент Всероссийской федерации плавания Игорь Горин и президент Федерации плавания Коми Юрий Колмаков.

Общаясь с журналистами, Игорь Горин отметил, что с каждым годом республика приближается к статусу одного из центров плавания России, достойно проводя окружные чемпионаты и этапы Кубка России. Он уверен, что скоро Коми даст новое поколение талантливых спортсменов, которые пополнят состав сборной страны:

– Все мы помним таких пловцов, как Аркадий Вятчанин (уроженец Воркуты, двукратный бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине), и ждем молодежь в составе сборной России. Сильный состав сборной – это залог успеха на соревнованиях всех уровней, в том числе и олимпийских. На таких юношеских стартах формируется резерв сборной. Это первая ласточка, которая должна облететь всю страну. Радует то, с какой теплотой принимают здесь эти соревнования на всех уровнях. Важно, чтобы Коми вошла в программу одного из пилотных проектов развития плавания при поддержке Министерства просвещения России.

Игорь Горин также подчеркнул, что развивать плавание надо не только как спорт высших достижений, но и как массовый вид досуга, прививающий один из базовых навыков для любого человека. Вокруг плавания необходимо объединять родителей, чиновников и вообще всех. Это позволит сформировать мощный фундамент для растущего поколения, ведь, по данным Всемирной ассоциации здравоохранения, сейчас около четырехсот тысяч человек ежегодно тонут.

Юрий Колмаков рассказал, что подготовка к соревнованиям шла более года, многое сделали в плане технического дооборудования бассейна, а также специально работали с тренерским составом сборной Коми. Все направлено на обеспечение комфорта для участников стартов. Кроме того, хороших результатов ждут от сборной команды одиннадцатого региона, в которую вошли 12 спортсменов из Сыктывкара, Воркуты и Ухты. Но делиться «медальными планами» Юрий Колмаков не стал, добавив, что лучше набраться терпения и дождаться окончания стартов.

По мнению главного судьи состязаний Татьяны Коровиной, для нынешней сборной Коми отличным результатом будет попадание в десятку лучших. Это связано с тем, что конкуренция невероятно высока: свыше 150 спортсменов имеют первые разряды и звания кандидатов в мастера спорта. В стартах участвуют регионы, вошедшие в топ-40 сильнейших по итогам апрельских отборочных соревнований «Веселый дельфин».

– Санкт-Петербург и Москва выставили по три полноценные команды, поэтому, скорее всего, основная борьба развернется между ними. Но Коми по рейтингу 16-я, и мы представляем команду в полном составе, поэтому тоже надеемся на хорошие результаты. Разыграют 48 комплектов наград, так как это младшая возрастная категория, нет длинных дистанций вольным стилем на 800 и 1500 метров, а также самой тяжелой дистанции – 400 метров комплексным плаванием, – сказала Татьяна Коровина.

В стартах участвуют девушки в возрасте 11-12 лет и юноши – 13-14 лет. По итогам первого соревновательного дня сборная Коми заняла 17 место в общекомандном зачете, лидирует команда «Москва-1». Аквабитва продлится до 8 декабря.

Ярослав СЕВРУК

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