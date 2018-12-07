Школа для будущих механизаторов

В Выльгорте открылась площадка сетевого взаимодействия в области подготовки специалистов по обслуживанию транспорта и логистике

Первая республиканская научно-практическая конференция «Система подготовки рабочих кадров: территория сетевого взаимодействия в Республике Коми» прошла в сыктывдинском райцентре Выльгорте. Участники двухдневного форума собрались на площадке Коми республиканского агропромышленного техникума. В конференции участвовали сотрудники ряда региональных министерств, директора учреждений среднего профессионального образования и представители работодателей.

Одним из основных итогов форума стало открытие в Выльгорте республиканской площадки сетевого взаимодействия в области подготовки «Обслуживание транспорта и логистика». По сути это большая учебная мастерская-гараж, оснащенная современным оборудованием и инструментами. В двух совмещенных ангарах стоят несколько новых тракторов «Беларус», пресс-подборщик рулонный для сборки сена, пахотный агрегат и так далее.

Как рассказала и.о. министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова, общий объем финансирования составил 21 миллион рублей.

Из федерального бюджета выделена субсидия на сумму 14 миллионов 936 тысяч рублей, объем софинансирования из республиканского бюджета – шесть миллионов 401 тысяча рублей. Объем собственных внебюджетных средств профессиональных образовательных организаций – участников сети в 2018 году составил 1,8 миллиона рублей.

Средства субсидии были предусмотрены на материально-техническое оснащение и приобретение материально-технических ресурсов, программно-аппарат-ных средств для организации и проведения обучения, а также демонстрационного экзамена в рамках подготовки по специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования».

Уникальность новой учебной мастерской в том, что в ней будут заниматься не только учащиеся Коми республиканского агропромышленного техникума (на базе которого она открылась), но также еще шести других учебных заведений региона. Это сыктывкарские автомеханический, политехнический и лесопромышленный техникумы, Микуньский железнодорожный техникум, Княжпогостский политехнический техникум и Коми республиканский институт развития образования.

Сетевой принцип организации образовательных ресурсов является актуальным для технического образования как одного из наиболее затратных, особенно при подготовке высококвалифицированных рабочих. Это связано в основном с дорогостоящими материально-техническими ресурсами, а также с высокой трудоемкостью программ отработки практико-ориентированных навыков и умений обучающихся. Работа сетевой площадки позволит образовательным организациям, реализующим программы подготовки кадров в области обслуживания транспорта, в том числе и для сельского хозяйства, совместно использовать современное учебно-производственное и учебно-лабораторное оборудование.

Как сообщили «Республике» в пресс-службе регионального мин-образа, основным направлением деятельности республиканской площадки сетевого взаимодействия является формирование и нормативное обеспечение функционирования в Коми инновационной сети профессиональных образовательных организаций в целях отработки и распространения лучших практик подготовки из перечня топ-50. Поставленные перед сетевой площадкой задачи перекликаются с мероприятиями регионального проекта «Молодые профессионалы», который с 2019 года начинает реализовываться в Коми и станет основополагающим документом по модернизации среднего профессионального образования.

Артур АРТЕЕВ

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