У Торгово-промышленной палаты может появиться свой закон

В повестку одного из весенних заседаний регионального парламента в 2019 году может быть включен законопроект «О Торгово-промышленной палате Республики Коми», сообщает пресс-служба Госсовета. Такое заявление сделал на встрече с председателем Государственного Совета Надеждой Дорофеевой президент ТПП Коми Юрий Колмаков.

В ответ на предложение спикера парламента начать работу над проектом закона Юрий Колмаков сказал, что эту задачу новое руководство палаты определило для себя в числе приоритетных.

– На федеральном уровне прямо заложены основы для дальнейшей регламентации деятельности территориальных палат в субъектах Российской Федерации. Мы уже провели по этому поводу первую встречу в региональном министерстве инвестиций, промышленности и транспорта. Встретили полное взаимопонимание и нашли поддержку. Весной проект закона может быть внесен в Государственный Совет, – сказал Юрий Колмаков.

По мнению спикера парламента, федеральный законодатель устанавливает общие принципы работы территориальных палат, но не учитывает специфику регионов, сложившиеся традиции ведения бизнеса, место региональных палат в законотворчестве и правоприменении, сформировавшийся порядок взаимодействия палат и региональных органов власти, имеющийся опыт успешного сотрудничества и работы по поддержке предпринимательства в регионах.

– Думаю, такой нормативно-правовой акт позволит Торгово-промышленной палате Коми во взаимодействии с региональными органами власти, органами местного самоуправления и предпринимательским сообществом более эффективно выполнять свои функции по модернизации и развитию экономики, промышленности и бизнеса, формированию региональной политики в этих сферах. В том числе вносить предложения по разработке проектов законов в сфере предпринимательства, промышленности и экономики, высказывать экспертное мнение по законопроектам в данном направлении, участвовать в мониторинге действующих нормативно-правовых документов для повышения качества их исполнения. Поэтому, если такой законопроект будет внесен, думаю, депутаты поддержат его большинством голосов, – отметила Надежда Дорофеева.

Президент ТПП рассказал также, что на повестке дня – развитие предпринимательства не только в Сыктывкаре, но и во всех муниципальных образованиях республики, вывод стартаперов на краудфандинговые площадки, а также образовательные проекты.

– Сегодня мы уже видим ряд серьезных проблем, над решением которых сосредоточим усилия, в том числе совместно с органами власти. Вот, к примеру, Емва сегодня определена территорией опережающего развития, однако бизнес туда не идет. Там действуют всего два предприятия, а скоро вообще может остаться одно. Пока мы не понимаем, почему льготный налоговый режим и другие преференции никого не интересуют? В таком случае, может, стоит провести экспансию, привлечь промышленников из других регионов? – поставил вопрос Юрий Колмаков.

Спикер парламента предложила рассмотреть этот вопрос отдельно, а пока запросить информацию в правительстве Коми, администрации Княжпогостского района, переговорить с экспертами, общественниками. После этого можно собрать для диалога все заинтересованные стороны на парламентской площадке или непосредственно в муниципалитете.

Лина ПЕРОВА