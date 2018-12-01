Вернисаж музейных афиш 

Более ста афиш и пригласительных билетов из фонда Национальной галереи стали экспонатами выставки «Вернисаж». Столь необычная выставка, когда за каждым экспонатом стоит история, личность и творчество, представлена впервые.

Идея поднять из архивных папок и собрать в одном пространстве афиши и пригласительные за весь период выставочной деятельности галереи – с 1953 года принадлежит научному сотруднику, работающему с архивами, Вере Коюшевой.

Она же и придумала разместить афиши не по годам, а по цветовым пятнам. По ее словам, если вывешивать афиши в хронологическом порядке, то начало экспозиции будет выглядеть слишком скромно и бледно на фоне остального – подавляющего большинства, что вполне объяснимо, учитывая скромную полиграфию второй половины двадцатого века.

Сегодня многие афиши выглядят как метафора мысли, того, что желает представить миру художник. Яркий тому пример – афиша графика Бориса Непомнящего, когда стволом дерева-вселенной служит карандаш. Задачей же прежних афиш было лаконично и четко донести информацию. Тем не менее их скромность не умаляет того, что представлено за ними: произведения из собраний Третьяковской галереи (1970), произведения западноевропейского искусства XV-XIX веков из собраний Эрмитажа (1972). Каждая афиша рассказывает свою историю и побуждает к воспоминаниям.

Главный хранитель музея Ольга Панкрушева, например, рассказала о выставке Нади Рушевой, которая проходила в Сыктывкаре в начале 1970-х. Рисунки талантливой девушки предоставил для выставки ее отец. Вряд ли стены галереи могут вспомнить еще об одном случае подобного паломничества, когда люди выстраивались в чуть ли не километровую очередь в надежде увидеть рисунки художницы.

Вспомнили о том, как поддержать народного художника Коми и народного художника РСФСР Рема Ермолина, а заодно и послужить живой иллюстрацией к известному полотну «Усть-Цилемская горка» на его персональную выставку, посвященную 75-летию мастера, пришел коллектив «Русь Печорская». На этой выставке был и первый глава республики Юрий Спиридонов, с большим почтением относившийся к творческому союзу Ермолиных. Кисти Ермолина принадлежит известный портрет Валентина Полякова, одного из самых образованных и талантливых художников-просветителей изобразительного искусства в Коми крае. Ольга Панкрушева напомнила о временах, когда ценители живописи готовы были стоя часами слушать его лекции по истории искусства.

Заведующая отделом научно-просветительской работы галереи Людмила Быстрова вспомнила о выставке работ по мотивам сказаний и легенд финно-угорского фольклора, которая проходила в 1997 году. Это была не просто выставка, а результат целого фестиваля, в котором приняли участие юные дарования художественной школы Сыктывкара и студий изобразительного искусства. А афиша «Если сказка в дом стучится» поведала о выставке 2002 года, когда в одну экспозицию вошли и работы наших юных художников, и произведения, представленные Вятским художественным музеем имени Васнецовых. Людмила Быстрова отметила, что прекрасным дополнением к работам Юрия Васнецова стали глиняные игрушки – куклы и люльки народного мастера России, директора детской школы художественного ремесла села Выльгорт Сыктывдинского района Валерия Торопова.

Небольшая афиша с портретом воркутинского скульптора Вениамина Смирнова уводит в совсем недавнее прошлое. Чуть более десяти лет назад благодаря сотруднице галереи – специалисту по скульптуре Ольге Орловой и подключившимся к ней добровольным помощникам из числа бывших воркутинцев, а также сыктывкарцев был воплощен в жизнь мощный проект, посвященный художнику, прожившему счастливо-драматическую жизнь. Немалую лепту в этот проект внес и недавно ушедший из жизни министр инноваций, промышленности и транспорта Николай Герасимов. В проект, эпицентром которого стала выставка работ – скульптура, батик, графика, живопись, вошли также книга стихов Вениамина Смирнова «Пора на крыло», альбом с песнями в исполнении автора.

Отдельная тема выставки – пригласительные билеты, многие из которых сами по себе являются шедеврами и, несомненно, могли бы представить интерес для коллекционеров подобного толка.

Марина ЩЕРБИНИНА