Гвардейцы на службе образования

Обеспечение безопасности детей требует новых нестандартных подходов, привычные формы работы в современных условиях далеко не всегда эффективны. Об этом шла речь на расширенном заседании президиума правительства Коми, посвященном охране и безопасности детства.

– Все, что касается безопасности детей, – это государственная задача, которая имеет высочайший приоритет. И это президент России Владимир Путин подчеркивал неоднократно, особенно в рамках объявленного в стране Десятилетия детства. Выполнению этой задачи в Республике Коми уделяется особое внимание, реализуется комплекс мероприятий. Из них первостепенное значение имеет, конечно, профилактика. Эта работа должна проводиться по всем направлениям, – подчеркнул, открывая заседание, глава республики Сергей Гапликов.

В этом году в Коми на водоемах погибли восемь детей, два ребенка погибли на пожарах. Причина везде одна – недосмотр взрослых. Но этим угрозы детскому здоровью и жизни не исчерпываются, их список велик. Это и угрозы криминального характера (вовлечение подростков в противоправные действия, жестокое обращение взрослых и насилие, скрытое семейное насилие), угрозы здоровью (травмы в урочное и внеурочное время, эпидемиологическая обстановка в детских дошкольных и школьных учреждениях, употребление психотропных средств и наркотиков, суицид среди подростков), обстановка на дорогах, безнадзорность, угрозы информационной безопасности.

Все это было перечислено в докладе заместителя председателя правительства региона Натальи Михальченковой, курирующей социальный блок. Докладчик подробно остановилась на организации межведомственного взаимодействия по всем аспектам. К примеру, говоря об обеспечении безопасности в учебных заведениях, зампред сообщила, что 85,5 процента образовательных организаций не имеют профильных специалистов, и значит, их предстоит готовить. Профильный специалист должен следить за безопасностью детей, прогнозировать существующие угрозы и оперативно на них реагировать. Вопрос охраны школ тоже хромает: как только правительство нашло средства на эти цели, стоимость услуг ЧОПов моментально возросла со 100 рублей за час до 250.

Глава, внимательно выслушавший доклад зампреда, идею профильных специалистов раскритиковал. По его мнению, за безопасность детей в учебных заведениях должны отвечать люди в форме.

– Человек в форме даже дисциплинирует детей. Школу не должны охранять пенсионеры, это должны быть люди с соответствующей выправкой и навыками. Такой человек сможет как разнять школьную драку, так и сопроводить детей в дальние поездки, он знает, как действовать при чрезвычайной ситуации, – отметил Сергей Гапликов, предложив доверить безопасность подрастающего поколения Росгвардии. – Гвардейцам-охранникам, а не частным охранным предприятиям нужно отдать направляемые на охрану детей бюджетные деньги.

С такой инициативой глава Коми предложил выйти на федеральный уровень и протестировать идею в республике. Первый зампред правительства Коми Лариса Максимова сообщила, что подобное предложение обсуждалось буквально накануне заседания президиума, и охраной в школах, скорее всего, займутся именно росгвардейцы.

Ряд предложений по улучшению межведомственного взаимодействия внес министр внутренних дел Виктор Половников.

– В этом году нам удалось продвинуться в комплексном подходе решения этого вопроса. Основа у нас есть, теперь надо наполнить ее живой работой, – отметил руководитель МВД.

Среди таких мер, например, проведение выездных заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в муниципальных образованиях, чтобы наладить совместную работу на местах.

– У каждого ведомства и субъектов профилактики есть четкие и определенные обязанности. Но никакие профилактические меры не заменят ответственность тех, кто в первую очередь находится рядом с ребенком. Безучастность, отсутствие вовлеченности и желания помочь – вот самая страшная беда, – отметил Сергей Гапликов.

По словам главы региона, сейчас люди в своем большинстве равнодушны и не вовлечены в детские проблемы, даже педагоги и директора школ часто не замечают, что с ребенком что-то не так. Факты семейного неблагополучия сложно выявить тем, кто редко общается с ребенком, но очень просто тем, кто рядом и внимателен к маленькому человеку.

– Неблагополучные семьи не живут в безвоздушном пространстве. И они должны знать, что мы неравнодушны. За такими взрослыми необходим общественный контроль, – заявил Сергей Гапликов. – Необходимо разработать систему мотивации для общественных наблюдателей. Тогда соседи смогут спасти ребенка от нерадивых родителей и вовремя отреагировать на критическую ситуацию.

Особо было сказано на заседании о кибербезопасности детей. Как проинформировала Наталья Михальченкова, к сожалению, созданный в регионе киберпатруль сталкивается с правовыми препятствиями. То, что эта структура не работает, констатировал и Виктор Половников. Поэтому заменить киберпатруль руководитель МВД предложил народными дружинниками:

– Зачастую о противоправных действиях или намерениях подростки сообщают в соцсетях. Такие настроения необходимо отслеживать и пресекать. Нам ничто не мешает организовать дружинников, которые будут мониторить соцсети. Надо не по улицам ходить, а сидеть за компьютером и докладывать. Главное – вовремя информировать об угрозах.

Сергей Гапликов идею министра поддержал и напомнил, что активными пользователями интернета являются сейчас и пенсионеры, которые точно не проспят опасность в сети.

– Нужно искать нестандартные формы. Главное, чтобы никто не остался без внимания, – заключил руководитель республики, поручив прописать в протоколе заседания конкретные мероприятия, которые обязательно надо выполнить.

Галина ВЛАДИС

Фото rkomi.ru