Должен знать каждый

Коми присоединилась к Всероссийской информационной акции «Должен знать!». Она направлена на профилактику ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний в молодежной среде.

С 26 ноября по 2 декабря в городах и районах региона проходят посвященные этой теме мероприятия: просмотры фильмов и видеороликов, творческие конкурсы, соревнования, флешмобы на тему профилактики ВИЧ-инфекции, акция «Красные тюльпаны надежды», интеллектуальные игры.

Акция «Должен знать!» посвящена Всемирному дню борьбы со СПИДом, который отмечается 1 декабря. Главная задача мероприятий – привлечь внимание к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, о том, как помочь защитить себя и своих близких.

Лина ПЕРОВА