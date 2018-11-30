Ухтинская детская поликлиника стала «бережливой»

Вслед за Сыктывкаром проект «Бережливая поликлиника» реализован и в Ухте. В столице Коми новая модель первичного звена здравоохранения внедрена в Центральной поликлинике, а в северной жемчужине в пилотный проект вошла поликлиника Ухтинской детской больницы.

Теперь здесь, как и в каждой «бережливой поликлинике», полностью изменен формат работы. В холле больше нет застекленных кабинок с маленькими окошками – пациентов и сотрудников регистратуры разделяет лишь стойка обслуживания. Работа регистратуры организована по открытому типу, создан колл-центр с дополнительными многоканальными номерами.

Для разделения потоков в холле установили информационные стенды, инфоматы. На стенах и специальных стойках указаны нужные кабинеты и отделения, если потребуется, информационную помощь окажут администраторы.

Основная идея бережливости – это прежде всего сбережение времени пациентов и работников. Такой результат достигается путем исключения излишних помещений и времени ожидания пациентами на разных этапах оказания услуг. Это стало возможно за счет тотальной информатизации учреждения – 100 процентов услуг имеют расписание в электронном виде. Внедрена система «Электронная регистратура», установлены мониторы вызова пациентов к врачу, – отметил новшества проекта побывавший на презентации преображенной поликлиники министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Ухтинская детская больница обслуживает 24 тысячи маленьких горожан и 22 тысячи детей близлежащих районов республики, имеет в своем составе поликлинику на 430 посещений в смену и стационар на 79 коек.

Лина ПЕРОВА