Рост тарифов на капремонт удалось сдержать

Власти Коми установили размер взноса на капитальный ремонт вдвое меньший, чем требовал Минстрой России. В зависимости от муниципалитета минимальный взнос составит от 7,38 до 9,15 рубля за один квадратный метр.

Это значительно меньше, чем должно быть, если руководствоваться методическими рекомендациями по установлению минимального размера взноса на капремонт, утвержденными приказом Минстроя России от 27.06.2016 года №454/пр., по которым в Коми минимальный размер должен составлять от 17,5 до 28,5 рубля за один квадратный метр.

Решение о размере взноса, который будет действовать в Коми с 2019 года, закреплено постановлением правительства республики от 27.11.2018 г. №508. Наибольшие тарифы установлены в Усинске – 9,15 рубля, Воркуте и Усть-Цилемском районе – 8,85 рубля, наименьшие – в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе – 7,38 рубля, Сосногорске, Княжпогостском, Корткеросском и Усть-Вымском районах – 7,59 рубля.

В министерстве энергетики, ЖКХ и тарифов Коми отметили, что практика реализации региональной программы капремонта МКД показала, что прежний размер взноса был недостаточным и не позволял выполнить программу в полном объеме. С начала ее запуска в Коми отремонтировано 423 МКД, или 5,8 процента от общего количества домов, включенных в программу. К примеру, в Мордовии и Курганской области этот показатель уже превысил 20 процентов.

Как пояснила первый заместитель министра профильного ведомства Ольга Микушева, увеличение минимального взноса приведет к существенному ускорению темпов реализации региональной программы капремонта:

– Уже с 2019 года мы сможем ремонтировать более 200 многоквартирных домов в год. Разумеется, значительное влияние также оказывает собираемость взносов на капремонт, которую в республике необходимо повышать.

Лина ПЕРОВА