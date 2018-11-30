Контроль над обращениями граждан

В Коми отмечена позитивная динамика в работе с обращениями граждан. Такую оценку дала помощник полпреда президента России в СЗФО, руководитель группы по обеспечению деятельности мобильной приемной президента страны в субъектах Северо-Западного федерального округа Елена Малинина в ходе своей рабочей поездки в республику.

Как сообщает пресс-служба руководителя региона, в Сыктывкаре Елена Малинина провела прием граждан по личным вопросам и обсудила итоги поездки с главой Коми Сергеем Гапликовым.

– Мы работаем с обращениями граждан, которые поступают в адрес главы государства. Раз в полгода я, как руководитель группы по обеспечению деятельности мобильной приемной президента Российской Федерации в субъектах Северо-Запада, выезжаю в один из регионов. В Республике Коми я уже во второй раз. И могу сделать вывод, что динамика стала лучше, чем была в прошлый раз. Мы встретились с заявителями, в том числе по коллективным обращениям. Резкой критики и негатива нет, но есть, конечно, определенные моменты, которые требуют усиленного внимания, – отметила Елена Малинина.

– Мы готовы активно взаимодействовать и создавать все условия для работы в республике мобильной приемной президента России. Уверен, с вашим участием и рекомендациями мы сможем улучшить работу с обращениями граждан. Для нас она крайне важна, поскольку является в первую очередь каналом обратной связи с населением и позволяет реально оценить результаты нашей деятельности, понять реакцию людей на те или иные управленческие решения, – сказал Сергей Гапликов.

В администрации главы Коми работа по обращениям граждан выстроена с учетом положений федерального законодательства. Ежемесячно глава региона, заместители председателя правительства республики, министры и руководство администрации главы Коми проводят личные приемы граждан. Создана система контроля над рассмотрением результатов обращений граждан.

В августе прошлого года в рамках рабочей поездки в регион работу по обращениям граждан высоко оценил заместитель начальника управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru