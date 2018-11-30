Активный возраст должен быть увеличен

Участников семейного совета ознакомили с перспективами развития социальной сферы в Коми

О конкретных мерах по улучшению качества жизни жителей региона и повышении планки активного возраста до 80+ шла речь на прошедшем 27 ноября в Госсовете Коми заседании республиканского Семейного совета. Представители профильных министерств и зампред правительства Наталья Михальченкова рассказали о том, как в Коми планируется реализовывать национальные проекты «Здравоохранение», «Демография», «Культура» и «Образование».

Вела совещание заместитель председателя Семейного совета, депутат Госдумы России Ольга Савастьянова, которая напомнила о том, что в майских указах президента страны были определены стратегические национальные цели по 12 основным направлениям, касающимся всех сфер жизни. Эти направления прошли широкое обсуждение, в ходе которого родилось еще одно, не отраженное в майском указе, тринадцатое направление – программа действий по развитию региональной инфраструктуры.

Ольга Савастьянова отметила, что реализация нацпроектов должна не просто изменить качество жизни, но это изменение должно быть подтверждено увеличением продолжительности жизни до 85 лет. Должны произойти не просто серьезные изменения в экономике, но в результате этой работы Россия должна войти в пятерку мировых экономик.

Особое внимание она обратила на то, что нацпроекты утверждены, но работа по ним продолжается. И хоть бюджет уже сформирован, до 1 апреля 2019 года у субъектов еще есть возможность внести коррективы, которые позволят более качественно выстроить эту работу. Каждому субъекту надо четко понимать, какие конкретно задачи он должен решить и какие финансы для этого в рамках федерального бюджета могут быть выделены.

При формировании этих проектов было принято важное решение в части софинансирования, подчеркнула Ольга Савастьянова. Со стороны федерального бюджета регионам на реализацию этих проектов будет выделено от 95 до 99 процентов средств. Уже сейчас в принятом бюджете порядка 13 триллионов запланированы на реализацию проектов. А из всех источников софинансирования планируется выделить порядка 28 триллионов рублей.

На обсуждение Семейного совета были вынесены только проекты социального блока. Спикер республиканского парламента Надежда Дорофеева напомнила, что в этом году в стране стартовало Десятилетие детства:

– Это период, в течение которого нам предстоит вывести на новый качественный уровень политику в сфере защиты материнства и детства, поддержки семей, усовершенствовать механизмы этой поддержки и разработать новые, расширить варианты использования программы материнского капитала.

По ее мнению, один из главных вопросов, волнующих многие семьи, – собственное жилье. Буквально недавно на федеральном уровне приняты поправки в законодательство, после которых льготная ипотека стала доступной семьям при рождении четвертого и последующего детей. Ранее льготной ипотекой в шесть процентов могли воспользоваться только семьи с двумя и тремя детьми.

Абсолютным приоритетом госполитики становится безопасность и образование детей. Предстоит совершенствовать систему профилактики, медицинской помощи, здорового образа жизни, спортивного воспитания. Спикер парламента сообщила, что Госсовет уже выступил за возвращение в каждое образовательное учреждение медицинских работников, а опыт Коми в организации бесплатного горячего питания для учащихся начального звена перенимают другие регионы. В 2019 году на эти цели запланировано более 500 миллионов рублей.

– Конечно, нам предстоит еще качественно поработать над ликвидацией очередей в детские сады для детей в возрасте до трех лет, а также решить вопрос перевода школ на режим работы в одну смену, – подчеркнула спикер парламента и заверила Ольгу Савастьянову, что Госсовет активно включится в работу по законодательному обеспечению реализации нацпроектов.

О том, какие мероприятия запланированы в рамках проекта «Здравоохранение», рассказал министр здравоохранения Дмитрий Березин. Весь нацпроект, по его словам, «завязан на цели увеличения активного возраста жителей Коми до 80+». В рамках федерального проекта обозначены семь региональных направлений. В первую очередь это региональный проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который направлен на укрепление материально-технической базы, строительство новых ФАПов.

– У нас запланировано построить шесть ФАПов. Это мало, потому что в строительство включались только те фельдшерско-акушерские пункты, которые имели статус аварийных. Но эта работа в министерстве продолжается. Мы очень рассчитываем, что удастся включить еще ряд ФАПов, – рассказал Дмитрий Березин.

Также к 2024 году не менее 54 процентов поликлиник должны соответствовать стандарту «Вежливая регистратура». По словам министра, это программа-минимум, но он не сомневается, что к тому времени таковыми станут все сто процентов поликлиник. Еще одна задача – развитие санитарной авиации. К 2024 году не менее 93 процентов больных по экстренным показаниям в случае инсульта или других сложных ситуаций должны госпитализироваться в ближайшие медучреждения. Охват профосмотрами как работающих, так и неработающих должен возрасти до 70 процентов. Предусмотрены средства на автотехнику для доставки пожилых людей на медосмотры.

Второй региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» предполагает «переоснащение наших сосудистых центров, дооснащение сосудистых отделений и повсеместное внедрение одинаковых клинических рекомендаций, чтобы не было ни у кого соблазна лечить так, как тебя учили где-то». Это позволит уменьшить показатели смертности от инсультов и инфарктов на 18 процентов. В рамках регионального проекта «Борьба с онкозаболеваниями» будут внедряться центры амбулаторной онкологической помощи, чтобы люди не ехали в Сыктывкар из других городов и районов. «Программа развития детского здравоохранения» в основном направлена на укрепление материально-технической базы детских лечебных учреждений. Еще один проект касается кадров и рассчитан на контрактную подготовку студентов медвузов. Кроме того, предполагается все медицинские организации подключить к высокоскоростному интернету и в четыре раза увеличить экспорт медуслуг, чтобы люди с периферии специально не ездили в столицу на ЭКО или зубопротезирование.

– Задачи, конечно, амбициозные, потому что мы понимаем, что не все зависит от финансов, успех этих задач во многом зависит от социально-экономической ситуации, – подытожил свое выступление Дмитрий Березин.

В нацпроект «Культура», представленный первым замминистра культуры Константином Барановым, входят три региональных направления: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Он направлен на повышение культурного уровня населения. По словам первого замминистра, в результате реализации проекта предполагается в пять раз по отношению к 2017 году увеличить посещаемость информационных ресурсов учреждений культуры.

О том, что намечается сделать в области образования и в сфере демографии, рассказали Наталья Михальченкова и замминистра труда Лариса Мищенко. Так, нацпроектом «Демография» предусмотрено увеличение возраста здоровой жизни до 67 лет, увеличение до 55 процентов доли граждан, систематически занимающихся физкультурой. Повышение рождаемости – за счет финансовой поддержки семей с детьми, содействия занятости женщин.

Нацпроект «Образование» включает в себя 14 региональных проектов, о каждом из них Наталья Михальченкова рассказала подробно. В частности, проект «Повышение благосостояния семей с детьми» предполагает предоставление пособий на ребенка малоимущим семьям на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство), на оплату проезда в пассажирском транспорте на детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, предоставление регионального семейного капитала при рождении трех и последующих детей, предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг семьям, имеющим трех и более детей, в том числе опекунским и приемным и так далее.

Подводя итоги рассмотрения нацпроектов, Ольга Савастьянова сделала общее замечание о том, что некоторые указанные в них показатели вызывают вопросы и над ними надо серьезно поработать.

– Это проблемы для всех нацпроектов – когда намечается конечный показатель, но очень сложно понять, насколько он результативен и как он будет достигнут, – пояснила она. – Вот что такое – до 70 процентов увеличить диспансеризацию? Почему, например, не до 50? Или, к примеру, в нацпроекте «Образование» обозначена цель – 80 процентов детей охватить дополнительным образованием. И что? Как это влияет на развитие потенциала наших детей? Или по системе ЖКХ такое-то количество дворов должно быть благоустроено. А какая у нас на сегодняшний день потребность? Какие у нас сегодня проблемы? Мне бы хотелось, чтобы эти цифры были конкретизированы.

Галина ГАЕВА

Фото gsrk.ru