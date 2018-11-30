Воркутинский театр: судьба и люди 

В день юбилея Воркутинского драматического театра, открывшего череду праздничных мероприятий к 75-летию Воркуты, на глазах многочисленных зрителей прямо в фойе арестовали актрису.

Как только солистка Дома шахтеров Светлана Карпушова закончила петь знаменитую Карамболину из оперы «Фиалки Монмартра», подошедшие конвоиры в тулупах накинули на нее тюремный бушлат и под лай собак вывели из здания. Такой грустной исторической сценкой 23 ноября ВДТ открыл праздник.

Сценка с арестом «лагерной» артистки не случайна. Известный факт, что ВДТ начинался как театр ГУЛАГа. Незадолго до 75-летия театра телеканал «Юрган» привез в Воркуту фильм «Заслуженный артист ГУЛАГа», посвященный истории театра. Фильм посмотрело большое количество зрителей, показ прошел в Выставочном центре Воркуты.

После инсценировки ареста актрисы торжественно открыли долгожданный музей театра. Проект музея по дизайну воркутинского и московского художника Виктора Поляницы был готов еще в 2013 году, а в канун юбилея его «поставили на ноги» благодаря помощи АО «Воркутауголь» и лично его директора Сергея Лихопуда. Музей разделен на три сектора, каждый из которых имеет свой цвет, но главная градация историческая: театр ГУЛАГа, театр в здании Дома шахтеров, театр сегодня. Символическую ленточку при входе в музей разрезали министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов, член Общественной палаты России Игорь Шпектор, председатель Союза театральных деятелей Коми, директор театра Елена Пекарь и глава воркутинской мэрии Игорь Гурьев.

Второе отделение прошло в зале театра, оно было отдано под концертную часть и многочисленные поздравления официальными и неофициальными лицами, просто друзьями храма Мельпомены. Зрителям предложили театрализованную композицию режиссера театра Юрия Нестерова «Звездный путь заполярной сцены», в которой отметили самые яркие события из жизни театра. Было и немало сюрпризов, например, прозвучавшая в исполнении учащихся музыкального колледжа песня дирижера и пианиста, зэка гулаговского театра Владимира Микошо, который писал песни на стихи коми поэтов.

Специально к юбилею песню на стихи Вячеслава Ирина написал композитор театра Динар Хаматнуров. На сцене выступали лучшие коллективы Воркуты, большим сюрпризом стал выход солистки театра оперы и балета Ольги Сосновской и лауреата международных конкурсов Владимира Юрковского.

В этот вечер вспомнили все ключевые события истории театра, всех, кто внес свою лепту в становление и развитие ВДТ. Подарков было немало. В их числе бесконечные сертификаты, грамоты, благодарности, письма, телеграммы, цветы. От имени главы республики именные ручные часы вручили старейшим актерам театра Анатолию Аноприенко и Валентине Сихварт. Вазу из богемского стекла подарил директору театра от себя лично депутат Госсовета Коми, председатель городского общественного совета Воркуты, директор художественной школы Сергей Гагаузов. А самым необычным презентом стал макет здания театра, построенного архитектором Всеволодом Луневым. В этом театре с колоннами несколько лет работали заключенные артисты и музыканты, но здание в одночасье сгорело в 1957 году. Макет в масштабе 1:100 сделал главный художник театра драмы имени Савина Эрих Вильсон, вручив его от лица всех своих сыктывкарских коллег. В этом мини-театре все как в реальности, и даже шторы на окнах. Макет можно подсветить изнутри, что и было сделано, и тогда это маленькое здание стало выглядеть совсем по-настоящему.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото предоставлено ВДТ