В Москве прозвучала песня о Коми

Песню о Республике Коми услышали участники межнационального вечера «Москва в ритмах народов мира». 27 ноября в большом зале Известия-холл песню «Республика моя, зыряночка моя» исполнила солистка Коми республиканской филармонии Ксения Татарникова.

Участие Ксении Татарниковой в проекте, который объединяет многие общественные межрегиональные и межнациональные объединения столицы, инициировало московское землячество Коми. Поддерживали певицу молодежь землячества и студенты из Коми, обучающиеся в столичных вузах.

– «Москва в ритмах народов мира» – это массовое и яркое мероприятие, которое собирает уже не первый год на клубных площадках столицы молодежь разных национальностей, – рассказала «Республике» руководитель московского коми землячества Людмила Великорода. – В неформальной атмосфере ребята общаются, танцуют, знакомятся с интересными, современными музыкальными жанрами.

Концертное платье Ксении Татарниковой предоставила известная в республике мастерица Светлана Турова, а общую координацию по участию нашего региона в концерте осуществляла член правления землячества Вероника Ортянова.

Артур АРТЕЕВ

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