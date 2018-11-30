Вышел новый учебник коми языка для вузов

Учебник подготовлен старшим научным сотрудником Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН, кандидатом филологических наук Галиной Пунеговой.

Учебник для вузов «Коми язык» вышел в издательстве «Юрайт» в серии «Университеты России». В пособии изложены особенности звукового, лексического и грамматического строя коми языка. Есть в книге тексты для самостоятельного чтения и перевода, словники, разные виды упражнений, пояснения к ним, а также образцы выполнения заданий. В издание включены приложения в схемах и таблицах, коми-русский и русско-коми словари. Материал учебника, предназначенный для самостоятельного чтения, знакомит с жизнью и бытом коми, с культурно-историческими событиями нашего региона.

Пособие предназначено студентам вузов, аспирантам, преподавателям и всем интересующимся коми языком.

Артур АРТЕЕВ