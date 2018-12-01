Путевка в новую жизнь

В последнее воскресенье ноября в России отметили День матери. Есть в Коми категория детей, для которых «второй мамой», пусть ненадолго, на месяц, становится начальник сыктывкарского центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД Любовь Попова. Ее поздравляют с праздником, ей шлют трогательные письма даже те дети, которые и родных матерей такими знаками внимания не одаривали.

Любовь Попова, в свою очередь, считает всех подростков, побывавших в центре, своими детьми. Каждого помнит, по возможности следит за их судьбой, радуется успехам, старается предостеречь от ошибок. И главное ее пожелание для воспитанников – чтобы в центр они приходили только в гости и никогда не возвращались как правонарушители.

Кража, мелкое хулиганство, порча чужого имущества, появление в общественном месте в состоянии опьянения – самые распространенные правонарушения трудных подростков. Центр временного содержания принимает несовершеннолетних правонарушителей со всей республики круглосуточно. Задача сотрудников учреждения, говоря сухим казенным языком, – защита жизни, здоровья несовершеннолетних и профилактическая работа, направленная на предупреждение повторных правонарушений. Любовь Попова рассказывает о своей работе немного иначе. Дети в центр попадают самые разные, но у каждого малыша за плечами уже столько испытаний, что иному взрослому не справиться: что ни судьба – то трагедия.

Один из подростков, например, поведал, как с восьми лет боролся за трезвость матери, которая начала пить после ухода отца. Рано повзрослевший мальчишка искал спиртное, которое мать прятала в доме, и выливал его в выгребную яму. Иногда получал нагоняй за самоуправство, а порой матери становилось стыдно, и она какое-то время оставалась трезвой. В очередной период трезвости женщина привезла сына в Сыктывкар, здесь жизнь вроде бы стала налаживаться, мальчик пошел в школу, неплохо учился, но мать снова потянуло к спиртному. В итоге ее лишили родительских прав, ребенок оказался в интернате. Убегал оттуда к матери. Боялся, что она совсем пропадет без его присмотра. Когда повзрослел и уже отчаялся вытащить родного человека из алкогольного омута, уже просто бежал «на свободу»: ночевал в подвалах, крал еду. Из-за этого и попал в центр.

– Дети бегут не только из интернатов, они убегают и из домов родителей, – пояснила Любовь Попова. – С раннего детства эти мальчишки и девчонки видят в основном темную сторону жизни – у кого-то неблагополучная семья, у кого-то, например, конфликт с отчимом или мачехой. Им кажется, что на улице лучше, чем дома, спокойнее. Чтобы выжить, вынуждены воровать. В конце концов такие дети попадают к нам, и наша задача – показать им, что жизнь может быть другой, что и сами они могут быть другими: образованными, талантливыми, счастливыми. Каждый ребенок этого заслуживает.

Поначалу не все воспитанники верят в то, что после месяца в казенном доме их жизнь изменится. Да и Любовь Попова не скрывает: есть в центре «постоянные посетители», которые попадают сюда едва ли не каждый год – с ними складываются особо теплые отношения. Уже и всю семью знаешь, и сам ребенок почти родной, и душа болит за непутевого подростка, который никак не может угомониться.

Увы, те, кто не смог измениться, с наступлением совершеннолетия отправляются на перевоспитание в другие казенные дома, с совсем другим режимом и методами воздействия. И это тоже важно объяснить оступившемуся ребенку, пока он в своей «самостоятельной» жизни не зашел слишком далеко.

К счастью, настоящих «неисправимых» немного. Даже те, кто совершил серьезные нарушения закона и был направлен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, расположенное за пределами Коми, считают недолгое пребывание в сыктывкарском центре для несовершеннолетних правонарушителей своей путевкой в новую жизнь, которая должна быть счастливой.

– У нас дети начинают делать успехи в учебе, получают положительные оценки. Один из мальчиков в школе считался отстающим, года два провел в четвертом классе, еле-еле читал по слогам, не мог выучить таблицу умножения. Месяц учился у нас: за это время начал бегло читать, научился умножать, а главное – поверил в себя, перестал считать себя безнадежным в части обучения, – не без гордости рассказала об успехах своего подопечного Любовь Попова.

По словам начальника центра, объясняются эти успехи довольно просто: в школьных классах много детей, и даже самый лучший педагог не всегда сможет найти время для каждого ученика. На уроках в центре для правонарушителей детей, конечно же, меньше, поэтому учитель может индивидуально работать с каждым ребенком – и результаты лучше.

У многих подростков во время пребывания в центре появляется цель в жизни, и планами на будущее потом они делятся со своей «второй мамой» – Любовью Поповой. Начальник центра бережно хранит письма и открытки от всех своих бывших воспитанников. Одна из воспитанниц написала, что приняла решение полностью изменить свою жизнь. Девочка, по признанию Любови Поповой, обладала непростым характером: рано осталась без родителей, воспитывалась в интернате, почему-то решила, что дорогу в жизни надо пробивать кулаками, все возникавшие проблемы решала самыми жесткими методами. Итог был закономерен – ее направили в специальное закрытое учебно-образовательное учреждение. На время оформления документов хулиганка оказалась в центре для несовершеннолетних правонарушителей. Здесь она после долгих бесед с Любовью Поповой будто оттаяла, увлеклась рисованием, задумалась о будущем. И уже из закрытой школы написала письмо с признанием: решила измениться, получить хорошее образование и престижную профессию, которая даст уверенность в завтрашнем дне.

При этом Любовь Попова не скрывает: за каждым «чудесным прозрением» трудного подростка стоит огромная работа всего коллектива сотрудников центра. В это учреждение привозят детей со сложной судьбой, и не все они с первых минут начинают доверять педагогам и воспитателям. Некоторые воспитанники пытаются устраивать «проверки на прочность», восстать против установленных правил. Случаев открытой агрессии в центре не было, но случалось, что воспитанники и даже воспитанницы позволяли себе выражаться нецензурно. Для таких придумано специальное «наказание»: сказал плохое слово – выучи наизусть стих. Чаще всего дети заучивают басни – там еще и мораль есть. Но можно выучить стихотворение Пушкина, Лермонтова, Есенина.

По наблюдениям педагогов, изучение поэзии благотворно сказывается на «речевом поведении» подростков. Потом они своим «наказанием» еще и гордиться начинают, при любом удобном (и даже неудобном) случае выученные стихи цитируют. Раньше-то их речь изящными оборотами не изобиловала, а тут они Пушкина наизусть читают – совсем другой уровень.

Во время разговора с начальником центра речь зашла и о тех детях, которых, будь они постарше, признали бы убийцами. Двое двенадцатилетних подростков из Воркуты, которые в феврале 2017 года зарезали сверстника, тоже дожидались отправки в закрытое учебное заведение в центре для несовершеннолетних правонарушителей. Напомним, дети не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, поэтому уголовное дело, возбужденное по факту убийства, было прекращено. По решению суда подростки отправились в закрытые спецшколы на три года.

– Тем не менее это просто дети, и в силу возраста они еще даже не осознают, что совершили, – уверена Любовь Попова. – Осознание, наверное, будет тяжелым. Перед отправкой в спецшколу один из мальчиков сказал мне, что здесь впервые задумался о ценности человеческой жизни. Эти дети совершили страшный поступок, но и у них должен быть шанс на исправление.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено пресс-службой МВД по РК