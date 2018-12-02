Плата за утилизацию мусора пересмотрена

Правительство Коми исполнило поручение главы региона Сергея Гапликова о минимизации финансовой нагрузки на жителей республики при реализации реформы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В результате были разработаны меры, позволившие снизить размер платы за услугу по обращению с ТКО на 30 процентов уже начиная с ноября 2018 года. Реализация мусорной реформы обсуждалась в четверг на дискуссионной площадке, организованной региональным отделением партии «Единая Россия».

Напомним, в Коми с 1 ноября применяется новая система обращения с ТКО. За весь процесс обращения с твердыми коммунальными отходами отвечает региональный оператор – ООО «Ухтажилфонд», выбранный в ходе конкурсного отбора летом этого года. Вместо жилищной услуги по сбору и вывозу ТБО жителям будет оказываться коммунальная услуга по обращению с ТКО. Услуга будет включать в себя сбор и вывоз мусора на санкционированные полигоны, накопление, утилизацию отходов. Предполагалось, что плата за эту услугу составит 165 рублей с человека для жильцов многоквартирных и жилых домов с централизованным отоплением и 72,08 рубля – для проживающих в домах с печным отоплением. Эта сумма была определена исходя из нормативов накопления ТКО, установленных приказом министерства энергетики, ЖКХ и тарифов региона.

13 ноября по итогам рабочего совещания, на котором были рассмотрены вопросы внедрения новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, глава Коми Сергей Гапликов поручил региональному правительству представить предложения по снижению размеров платы граждан за коммунальные услуги в сфере обращения с ТКО.

Как рассказала на дискуссионной площадке «Единой России» заместитель министра энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Анна Тюрнина, с 13 ноября рассмотрены все возможности снижения финансовой нагрузки на потребителей. В итоге утвержден иной размер платы. С 1 ноября он составит: для жителей домов с отоплением любого вида, кроме печного, – 115,5 рубля в месяц за одного проживающего; для жителей домов с печным отоплением – 50,37 рубля в месяц за одного проживающего.

С ноября 2018 года в платежных документах за коммунальные услуги появится новая строка «Услуга по обращению с ТКО». Услуга включает в себя не только вывоз отходов, но и транспортировку на лицензированные полигоны, сортировку, накопление и захоронение. Новую услугу теперь оказывает не управляющая компания, а региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Ухтажилфонд».

При этом средняя плата за данную коммунальную услугу в Республике Коми – 104,5 рубля с человека, что меньше средней платы по другим регионам, которая составляет 116,8 рубля. Как отметила Анна Тюрнина, этот размер платы установлен до 31 декабря 2018 года.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин подчеркнул, что реформа ТКО в России проводится для того, чтобы ликвидировать несанкционированные свалки и минимизировать количество мусорных полигонов.

– Результатом этой программы должно стать появление мусоросортировочных комплексов. Ни один из строящихся сегодня в республике полигонов для ТБО не запустят в эксплуатацию, если на нем не будет сортировочной станции. Разделять и перерабатывать отходы намного выгоднее, чем сжигать их или закапывать. И чем быстрее мы все это поймем, чем больше людей будут разделять отходы, тем быстрее удастся сократить количество мусорных полигонов, – заверил Роман Полшведкин.

Также министр объяснил, почему в Коми установлен единый тариф для всех муниципалитетов республики.

По состоянию на ноябрь 2018 года на территории 83 субъектов Российской Федерации отобран 231 региональный оператор по обращению с ТКО, в 75 субъектах полностью завершены конкурсные процедуры отбора регионального оператора. 15 регионов уже полностью перешли на новую систему обращения с ТКО, в том числе Астраханская область, Алтайский край, Челябинская область, Республика Карелия, Новгородская, Ивановская, Липецкая, Курская, Саратовская области, Республика Адыгея.

Есть регионы, которые пошли по другому пути: разделили территорию на несколько тарифных зон – где-то размер платы больше, где-то – меньше. В итоге региональные операторы нашлись только для экономически выгодных зон. Труднодоступные и малонаселенные районы никто не взялся обслуживать. Такая же ситуация могла сложиться и в Коми. Поэтому финансовая нагрузка распределена равномерно на всех жителей.

В ходе дискуссии общественники подчеркнули, что уже поступает много вопросов от жителей Коми, которые не разобрались в нюансах мусорной реформы. И вопросов станет еще больше в середине декабря, когда люди получат квитанции по оплате ЖКУ за ноябрь. Поэтому нужна масштабная информационная кампания, чтобы разъяснить смысл изменений каждому человеку. При этом участники дискуссии обратили внимание на то, что сам региональный оператор ООО «Ухтажилфонд» не слишком активно участвует в этой разъяснительной работе. В основном ее ведут сотрудники министерств и ведомств Коми, хотя именно региональный оператор должен бы быть заинтересован в том, чтобы «достучаться» до каждого жителя Коми. Общественники попросили Анну Тюрнину и Романа Полшведкина передать руководству «Ухтажилфонда» рекомендацию активизировать разъяснительную работу.

Людмила ВЛАСОВА