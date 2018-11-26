Первая победа «Строителя»

25 ноября в Сыктывкаре состоялся матч чемпионата суперлиги по хоккею с мячом между местным клубом «Строитель» и командой «Кузбасс» из Кемерово. В упорной борьбе победу со счетом 2:1 одержали хозяева льда. Для клуба из Коми это первая виктория в чемпионате суперлиги сезона-2018/19.

Матч проходил в условиях сильного снегопада. Это сказалось на ходе поединка: было много борьбы за мяч и нереализованных голевых моментов. Уже в начале игры шансом воспользовались хозяева. На 10-й минуте после передачи Никиты Свиридова под перекладину пробил Максим Зубарев. Вязкая борьба шла до конца первой половины, и «Строитель» сохранил преимущество в один гол.

Во время перерыва вышел из строя один из ледовых комбайнов. Главный тренер команды «Кузбасс» Алексей Китьков отказался выводить команду на лед.

– Пока лед не подготовите, команда не выйдет. Техника у вас есть, а вы ничего не делаете, – эмоционально высказывался он.

Вероятно, гости заподозрили в этом инсценировку со стороны хозяев с целью увеличения обилия снежного покрова и снижения темпа игры, а следовательно, сохранения положительного результата. Тем временем «Строитель» уже приступил к раскатке. Хозяев все устраивало. Главный судья матча Александр Пронин сказал Алексею Китькову, что считает состояние поля удовлетворительным, и просил не задерживать начало второго тайма. Во время спора болельщики клуба из Коми активно поддерживали «Строитель» кричалками.

– Уберите вон ту кучу снега, – требовал Алексей Китьков, показывая куда-то вдаль.

В какой-то момент представители команды гостей обратились к инспектору матча Вячеславу Архипкину, но тот был на стороне судей. В итоге гости добились лишь командного штрафа. Судья попросил капитана ХК «Кузбасс» Дениса Криушенкова выбрать игрока для отбывания пятиминутного штрафа за опоздание на второй тайм. Выясняя причину удаления, на это бурно реагировал главный тренер Алексей Китьков.

– За что? – кричал он.

– Давайте играть уже, – спокойно сказал Денис Криушенков, попросив отправиться на скамейку штрафников Олега Земцова.

Во втором тайме гости довольно быстро сравняли счет. Заработав 12-метровый штрафной удар, Денис Криушенков не смог его реализовать, но, оформив взятие ворот, добить сумел защитник Семен Козлов. Этот опытный защитник провел насыщенный второй тайм, забив не только гол, но и отбыв два 10-минутных штрафа. На скамейке штрафников он не садился, а все время стоял рядом, бурно реагируя на происходящее на поле. За это даже получил замечание от помощника судьи.

Верный шанс выйти вперед «Кузбасс» не использовал в концовке матча, когда выход один на один блистательно ликвидировал вратарь «Строителя» Максим Шакиров. А вот хозяева льда смогли забить победный гол уже в добавленное время. Точным ударом гол на свой счет записал воспитанник сыктывкарской школы хоккея Артем Лихачев. Итоговый результат – победа клуба из Коми со счетом 2:1.

«Строитель» впервые с 1996 года обыграл ХК «Кузбасс». Последняя победа над кемеровчанами состоялась на турнире за 9-14 места чемпионата России по бенди, который проходил в Екатеринбурге с 26 февраля по 3 марта.

Следующий матч в чемпионате суперлиги «Строитель» также проведет на домашней арене. В девятом туре на республиканском стадионе сыктывкарцы встретятся с новосибирским клубом «Сибсельмаш». После семи игр гости занимают восьмое место из 15 в турнирной таблице, «Строитель» на 13-м месте. Матч пройдет 28 ноября.

Ярослав СЕВРУК

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