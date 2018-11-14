Новая стратегия борьбы с борщевиком

О целесообразности принятия отдельной подпрограммы по борьбе с борщевиком в рамках республиканской госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» поспорили участники заседания президиума Госсовета Коми. Парламентарии считают, что подпрограмма поможет эффективнее бороться со злосчастным сорняком, а вот в минсельхозе полагают, что это приведет к отвлечению средств госпрограммы от главных направлений – строительства сельхозобъектов, технического перевооружения отрасли, работ по культивации земель, которые и так косвенно направлены на вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот и вытеснение борщевика.

Открывая заседание, председатель Госсовета Надежда Дорофеева напомнила, что сорняком в Коми занято уже более 2000 гектаров земель населенных пунктов. Больше всего страдают Сыктывдинский, Прилузский и Усть-Вымский районы, где развито сельское хозяйство. В первую очередь агрессивно размножающееся растение занимает пустующие земли, которые перестали обрабатывать, и пространства вдоль дорог.

В этом году мероприятия по борьбе с борщевиком проведены в республике на площади 500 гектаров, это всего 22 процента от потребности. Больше всего средств и усилий направляется в Сыктывкаре – здесь нынешним летом в два этапа (то есть дважды) скошено более 10 га, еще почти на четырех гектарах применили агрохимию – обработали листья растения ядохимикатами.

Но пока ощутимых результатов такая точечная война не дает. У муниципалитетов не хватает средств, у администраций не налажено взаимодействие с дорожными службами и органами земельного контроля, да и сами местные власти не имеют эффективных мер воздействия на владельцев засоренных участков.

В данный момент правительство Коми подготовило и сейчас согласовывает ряд законопроектов. С их принятием мероприятия по уничтожению борщевика будут включены в правила благоустройства населенных пунктов и установлена ответственность за нарушение этих правил. В частности, предполагается, что размер штрафов для граждан, допускающих произрастание борщевика на своих участках, составит от трех тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч и от 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

В Госсовете считают, что назрела необходимость принять в рамках республиканской госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» отдельную подпрограмму по защите земель от зарастания борщевиком.

Это предложение вызвало возражение у представителя профильного министерства – начальника отдела растениеводства и технической политики Татьяны Ортяковой. Главный аргумент против – целевые мероприятия приведут к отвлечению средств госпрограммы от главных направлений работы, что может не лучшим образом сказаться на развитии сельского хозяйства. Скашивать борщевик придется не менее двух раз в год, это большие затраты. На обработку заросших площадей потребуется ежегодно 40-60 миллионов рублей. Тогда как рекультивация земель, растениеводство и полеводство сами по себе искореняют сорняк.

Кроме того, у борщевика есть по крайней мере одно положительное качество – он препятствует зарастанию земель кустарником, вырубать который сложнее и дороже. Поэтому, по мнению представителя минсельхоза, чем принимать новую подпрограмму, эффективнее разработать муниципальные программы благоустройства на условиях софинансирования с республиканским бюджетом. Эти аргументы специалиста парламентарии приняли к сведению.

С интересом выслушали депутаты и мнение ученых. Заместитель директора Института биологии КНЦ УрО РАН Иван Чадин рассказал, как научное учреждение, которое в свое время внедряло борщевик в сельхозоборот, сейчас разрабатывает меры борьбы с этим растением, с 2014 года утратившим статус сельскохозяйственной культуры.

– Подход должен быть системным, кампанейщина к действенным результатам не приведет, – подчеркнул докладчик.

И сосредоточиться лучше в первую очередь на территориях населенных пунктов. Сейчас, к сожалению, используется самый неэффективный способ уничтожения сорняка – кошение. С точки зрения биологов, в условиях ограниченных ресурсов следует отказаться от идеи разового одномоментного (за один полевой сезон) уничтожения всех зарослей этого растения и разработать пилотные проекты на территории одного-двух населенных пунктов.

Начать Иван Чадин предлагает с Сыктывкара и затем распространить опыт на другие районы. Для этого нужно провести учет и картографирование территорий, занятых борщевиком, классифицировать их по типам хозяйственного пользования, установить собственников земель, определить приоритетные участки для уничтожения ядовитых зарослей, уничтожить растение на выбранных участках, создать и поддерживать буферные зоны рядом с пока необработанными участками.

Галина ВЛАДИС

Фото cvetydoma.ru