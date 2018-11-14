Какова роль ветеранов в патриотическом воспитании молодежи?

Перед ветеранскими организациями остро встал вопрос о необходимости поиска новых форм общения с молодежью, поскольку реалии современной жизни требуют новых подходов. Эта проблема была главной в повестке дня состоявшегося 13 ноября форума ветеранов Республики Коми. Насколько, на ваш взгляд, важно участие ветеранов в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения?

Сергей Новоселов, председатель Усинского отделения Союза ветеранов Афганистана, Чечни и локальных войн:

– Формат общения с молодежью в нынешнее время обязательно надо немного изменить, уйти от рассказов о своем присутствии на войне, а больше общаться и делать упор на темы истории нашего государства и конкретно о его победах, достижениях. Проводить разные брифинги и круглые столы, флешмобы на темы любви к своей Родине и ее защиты, поднимать этим престиж государства и малой родины.

Руслан Касимов, главный государственный налоговый инспектор отдела урегулирования задолженности Межрайонной ИФНС России по Республике Коми:

– Ветераны должны участвовать во всех важных мероприятиях Республики Коми, их мнением должны интересоваться при решении всех стратегических вопросов, о ветеранах надо рассказывать в СМИ не только перед 9 мая. Только тогда они получат необходимый авторитет в глазах молодежи.

Ирина Егорова, заведующая библиотекой МБОУ «Кадетская школа», Сосногорск:

– Связь поколений – это основа успешности наших детей и внуков. Они нуждаются в поддержке и понимании, как никто другой. Мы, поколение 1970-1980-х, прошли закалку сложным временем и ничего не боимся. Нынешнее поколение разобщено, ему не на что опереться, и единственное, что молодежь может, – унести с собой во взрослую непростую жизнь наставления ветеранов, их воспоминания, искренние советы. Прервем эту цепочку, и нашу Родину растерзают наши западные «партнеры».

Надежда Шкляева, индивидуальный предприниматель, Корткеросский район:

– Участие ветеранов в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения считаю очень важным, именно живое общение с ветеранами дает возможность молодому поколению знать историю своей Родины, учиться уважению к старшему поколению, принимать решения и использовать опыт в своей будущей жизни.

Сергей Грудин, электромонтер, Троицко-Печорск:

– Связь поколений – это ключевой момент в воспитании патриотизма, нравственности, здоровья нашей молодежи. Общение между ветеранскими организациями и молодыми людьми нужно сохранить в любой форме. Предлагаю создание общего сайта «Ветераны и молодежь – это союз поколений», – это то, что нужно.

Валентина Ревунець, заместитель директора гимназии искусств при главе Коми имени Юрия Спиридонова:

– Обязательно нужно привлекать старшее поколение. Это опыт, преемственность поколений. Без прошлого не будет будущего.

Валерий Матыкин, директор школы, Княжпогостский район:

– Есть такая умная мысль: «Если хочешь победить непобедимого врага, воспитай его сына». Кого, как не ветеранов, привлекать к воспитанию молодежи. Тем более что воспитание как процесс – это в первую очередь личный пример, и тут ветераны вне конкуренции. Что же касается шаблонных форм. Наверное, действительно, пора переходить от речей (пафосных или душевных) к реальному участию в жизни детей. Важно быть рядом не только по датам, а каждый день, всегда.

Альбина Севанян, начальник отдела по хозяйственной и безопасной деятельности подведомственных учреждений управления культуры и национальной политики администрации Усинска:

– Среди молодого поколения более заметной стала утрата традиционного российского патриотического сознания. Произошла утрата идеологических ценностей, патриотическое и интернациональное воспитание находится в процессе перестройки в новых социально-экономических условиях. Патриотизм порой перерождается в национализм, теряется его истинное значение и понимание. Именно поэтому в патриотическом воспитании современного поколения в первую очередь должно участвовать то поколение, которое осознает всю важность участия в жизни Родины, любит, знает и уважает ее культуру, традиции и историю. Однако направлять действия молодежи в нужное русло должно как государство, так и семья, школа, вуз и ветераны Великой Отечественной войны и труда.

Татьяна Каракчиева, заведующая филиалом «Дом культуры села Серегово» МАУ «Княжпогостский РДК»:

– Считаю, что участие ветеранов в нравственном и патриотическом воспитании подрастающего поколения просто необходимо. Думаю, не надо изобретать снова велосипед, а вернуться к тимуровскому движению и шефству как над ветеранами со стороны молодежного движения, так и шефство ветерана над классом или группой молодежи. Такого рода взаимодействие должно быть и в виде физической помощи, нравственного воспитания, и в русле семейного общения, как предусмотрено в одной из моих программ «Классный дед», где одинокая пожилая семейная пара или же человек, который остался совсем один, наделяется новоиспеченными внуками.

Моя молодежь делиться с ветеранами навыками освоения новой техники, помогает по хозяйству, вместе с пожилыми людьми посредством СМИ искореняет юридическую и социальную безграмотность. А «классный дед» помогает воспитывать умения и навыки справляться с трудностями, возникающими в жизни. Можно практиковать не только групповые движения, но и с одним учеником или студентом.

Павел Дуркин, ветеран МВД, боевых действий и погранвойск, Усть-Цилемский район:

– В настоящее время ветераны боевых действий и пограничных войск из общественной организации «Пограничное братство» принимают активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи и призывников. Встречи в школах проводятся регулярно. Навстречу идут руководство школ, военного комиссариата, главы сельских поселений и администрации района, районный совет ветеранов. В своих воспоминаниях ветераны не только говорят о службе, но показывают фотографии, различные документы, награды. В своих рассказах затрагивают историю Великой Отечественной войны, вспоминают о земляках-фронтовиках, ветеранах боевых действий в Венгрии, Чехословакии, Вьетнаме, Афганистане, на Северном Кавказе и в Сирии.

Участие ветеранов в различных мероприятиях патриотической и иной общественной работе регулярно отмечается на страницах районной газеты «Красная Печора». Своим примером в участии на соревнованиях, сдаче норм ГТО вовлекают в занятие спортом молодежь. Один из положительных моментов – в районе изжиты случаи уклонения от призыва в Вооруженные силы России. Большинство юношей желает проходить срочную службу в пограничных войсках, в Росгвардии, ВДВ.

Екатерина Руденко, заместитель директора МУ «Централизованная клубная система», Ухта:

– Живой ветеран, настоящие (а не на экране) ордена, медали – разве это можно заменить видеотрансляцией или презентацией? Конечно, нет. Нельзя забывать о важности общения с молодежью и для самих ветеранов. Из встреч с молодежью ветераны черпают жизненную энергию, понимание значимости свершенных ими дел, что очень важно для эмоционального и физического самочувствия. Молодежь и так оторвана от нормального человеческого общения, замененного общением в соцсетях. Нередко можно увидеть, как молодые люди, сидя рядом, переписываются между собой в телефонах, айфонах, уходя все дальше от живого общения: глаза в глаза, душа к душе. Поэтому так важны встречи с ветеранами. Нельзя пренебрегать живым человеческим общением, тем более с людьми, олицетворяющими историю нашей страны.

Галина Красильникова, пенсионер, Усть-Цилемский район:

– Пенсионеры должны быть сами примером заботы государства о пожилых людях. Если ветеран живет в стареньком доме, одежда у него ветхая – то молодежь будет смеяться над старыми людьми, а не брать пример. Скажет подрастающее поколение ветерану – вот вы работали добросовестно, честно служили Родине, а результат? Старый ты никому не нужен. Для примера: в селе Трусово Усть-Цилемского района в силу своей немощи пенсионеры не могут добраться до врачей, не могут получить соответствующего поддерживающего лечения, справки на инвалидность, и никто не может решить этот вопрос. Вот о чем должны говорить ветераны на форуме.

Подготовила Лина ПЕРОВА

«Республика» продолжает совместный проект с Общественной приемной главы Коми. Помимо постоянных экспертов участие в традиционном еженедельном опросе на злободневные и спорные темы принимают члены республиканского экспертного совета, чьи комментарии собирают специалисты Общественной приемной.