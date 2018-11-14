В столице Коми реанимируют проект мусорного полигона

Первые две недели работы регионального оператора по вывозу мусора в Сыктывкаре прошли не без замечаний, но в целом без серьезных срывов. Такую оценку работе компании «Ухтажилфонд» дал столичный мэр Валерий Козлов на состоявшейся в минувший вторник, 13 ноября, общегородской планерке.

Напомним, с 1 ноября вывозом мусора на территории республики занимается единый региональный оператор «Ухтажилфонд». О том, с какими трудностями пришлось столкнуться в первые две недели работы, рассказал представитель регоператора Владимир Киселев. Отделение регионального оператора располагается в доме 19 по улице Кутузова и арендует две производственные базы для стоянки. Первая расположена по адресу: Дырнос, 92, где сосредоточена основная база из десяти единиц техники и находится диспетчерский пункт по принятию заявок от населения на вывоз мусора. Второе место базирования – эжвинский «Жилкомхоз», где располагается шесть единиц техники. Еще одна база – на улице Лесопарковой, 26, где находится техника для вывоза мусора из близлежащих районов. Для транспортировки отходов регоператор использует как собственный, так и арендованный транспорт. Дополнительно приобретены в лизинг девять единиц новой техники, приобретены и установлены за счет регоператора 24 мусорных контейнера в пригородной зоне – Лесозаводе, Верхнем и Нижнем Чове, Максаковке. На подходе еще 12 контейнеров, которые будут установлены в частном секторе.

Поскольку Сыктывкар – самый крупный населенный пункт в Коми, в котором проживает одна треть жителей региона, здесь образуется примерно четвертая часть всех отходов республики. Складируются они на полигоне в Дырносе. По словам Владимира Киселева, с первых дней работы к ним были претензии со стороны жильцов. Возникающие проблемы были обусловлены двумя факторами: нехваткой контейнеров и отсутствием налаженного сотрудничества с управляющими компаниями и ТСЖ. В Сыктывкаре не хватает в среднем 120 контейнеров. А налаживание связи с управляющими компаниями необходимо, чтобы оптимизировать работу спецтехники и осуществлять уборку контейнерных площадок.

– Чтобы стабилизировать нашу работу и устранить все тормозящие факторы, мы предлагаем проводить в администрации города ежедневные планерки вместе с руководством управляющих компаний, управлением ЖКХ и регоператором, – обратился с просьбой к мэру Владимир Киселев.

В целом Валерий Козлов отметил, что, учитывая неизбежные сложности переходного периода, все же работа проводилась неплохо.

– У нас налажен ежечасный контакт с учредителями компании и с управлением ЖКХ. Получая сигналы на «Активный регион», мы приезжали проверить их, и, как правило, площадки уже были приведены в порядок. Это говорит о том, что желание работать у компании есть, на замечания они реагируют быстро, – пояснил мэр.

В ходе традиционного брифинга после планерки Валерию Козлову был задан вопрос, как он оценивает факт передачи вывоза мусора региональному оператору, насколько это необходимо городу и что это даст, кроме повышения тарифов.

По мнению градоначальника, идея правильная. И это лучше, чем бегать за десятками управляющих компаний, когда есть единственный оператор, с которого можно спросить.

– Неслучайно проблема выведена в отдельный закон, – заметил Валерий Козлов. – И требует дополнительного финансирования и единого оператора. Другой вопрос, как теория реализуется на практике. Основная наша задача была – как минимум не уронить качество. Будем считать, что переходный период мы прошли хуже, чем ожидали наши жители, и количество обращений выросло. Но пока причины этого нам кажутся объективными. Нестыковки с управляющими компаниями объясняются тем, что они, конечно, с передачей функций вывоза мусора регоператору потеряли деньги, и не всем это нравится. Недостающие контейнеры, о которых говорили сегодня, это тоже предмет предварительной договоренности, мы говорили об этом недели за две-три до 1 ноября.

Еще одной проблемой, которую надо будет решать, Валерий Козлов назвал вывоз мусора из частного сектора. Однако, по его словам, он не сомневается, что региональный оператор справится с этим. Это доверие мэр объяснил тем, что регоператор базируется на предприятиях, которые осуществляли вывоз мусора: эжвинский «Жилкомхоз» и компания «Эко-технологии»:

– Поэтому мы быстро наведем порядок и будем ждать инвестиций. Сейчас думаем, как оптимально организовать сбор мусора в частном секторе. Закон и соглашение между оператором и правительством РК дает право выставлять счета жителям частного сектора. Но наша твердая позиция – прежде чем выставлять счета, мы должны разработать и утвердить единственно верную систему вывоза мусора из частного сектора. Вы знаете, что количество жителей, которые законопослушно приобретают мешки у «Эко-технологий» и по графику обеспечивают вывоз отходов, к сожалению, минимальный, хотя мы много лет над этим работаем. Поэтому будем это решать. Надеемся, что в кратчайшие сроки ситуация изменится к лучшему.

Валерий Козлов ответил также на вопрос журналистов, куда вывозить мусор: «Новый полигон в Мандаче обещали еще в 2016 году, но его до сих пор нет. Долгое время велись разговоры о строительстве мусоросжигательного завода в Эжвинском районе, но теперь тоже все заглохло. Как обстоят дела с этим?»

– По мусоросжигательному заводу было соглашение между правительством республики и неким «Авангардтрансстроем». Насколько мне известно, эта организация не выполнила ряд своих обязательств, и соглашение правительством было расторгнуто, – рассказал мэр. – Понятно, что проект строительства такого завода выглядел привлекательно и представлялся наиболее современным. Потому что мусор все-таки надо не только складировать, но и как-то перерабатывать и утилизировать. Тем не менее мусоросжигательный завод с повестки дня снят, но параллельно работа по строительству полигона в Мандаче продолжается.

Проект прошел экологическую экспертизу, но госэкспертизу не прошел, так как подрядчик начал уклоняться от внесения необходимых изменений. В июне 2018 года Арбитражный суд все-таки обязал проектную организацию внести необходимые изменения. В октябре были получены исправления в проектах, сейчас они проверяются. В следующем году проект повторно направят на госэкспертизу.

Галина ГАЕВА

Фото gorodns.ru