Что дают вливания в молоко

Очередное предбюджетное рабочее совещание в региональном парламенте заставило журналиста «Республики» вспомнить коронную фразу советской статистики: «По сравнению с 1913 годом». Потому что первый заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Наталия Колбасюк, рассказывая о достижениях и проблемах отрасли, постоянно сравнивала нынешнее положение дел с тем, что было в 2013-м.

Суть отсылок состояла в том, что делать выводы, насколько эффективна для аграриев региона господдержка, по результатам нынешнего и прошлого года некорректно, уж очень эта отрасль зависима от различных факторов, погодных в том числе. Поэтому минсельхоз взял данные за пять лет. Получилось довольно показательно, если 1913-й для России был предвоенным, а потом и революция подоспела, то 2013-й стал предкризисным. И, судя по данным, представленным Наталией Колбасюк, прошедшая пятилетка для аграрной отрасли региона принесла и взлеты, и падения.

В целом, как отметила докладчик, в 2018 году министерство и аграрии сработали неплохо. Едва ли не основной проблемой стала нехватка финансов, которые понадобились на то, чтобы поднять зарплату сотрудников предприятий до выросшего в полтора раза МРОТ. К тому же заметно дорожали горюче-смазочные материалы. Дизтопливо по сравнению с прошлым годом «подскочило» на 10 процентов, а к уровню 2013-го – на 30 процентов. Более-менее выправить ситуацию удалось, увеличив ставки субсидий на производство молока, на что было выделено 77 миллионов рублей.

– Правительство и депутаты пошли нам навстречу, – отметила замминистра. – Субсидии на молоко подняли на 38 процентов, а в районах Крайнего Севера – в два с половиной раза. Для фермерских хозяйств мы увеличили субсидию на содержание сельхозживотных на 25 процентов. Кроме того, в этом году у нас неплохие суммы прошли по инвестиционной составляющей – это на техническое и технологическое перевооружение, на стройки, грантовую поддержку фермерских хозяйств. По итогам октябрьской сессии мы получили одобрение на субсидии на 65 миллионов на техническое перевооружение и плюс 41 миллион на строительство животноводческих помещений. Эти средства рассчитаны на проекты, которые были начаты в прошлые годы и в текущем должны завершиться. Это фермы в Помоздино, Межадоре и Пажге. Плюс два новых проекта, которые мы только начали реализовывать: фермы в Пезмеге Корткеросского района и в Чухлэме Сысольского района. По техперевооружению заявки собраны, и мы удовлетворим практически все. Это 131 единица техники, из них 27 тракторов. Дополнительно получим от Федерации порядка 14 миллионов рублей, которые пойдут на гранты на развитие фермерства и внесение в неделимый фонд кооперативов. Еще одно важное направление – субсидии на развитие сельхозпотребкооперации. Это возмещение затрат по реализации продукции, приобретение животных, техники и оборудования.

Максимум господдержки на развитие животноводства в Коми пришелся на 2017 год, когда завершалась реализация крупного проекта в Гуляшоре Прилузского района (строительство фермы на 1200 голов), тогда аграрии получили на перевооружение и строительство около 360 миллионов рублей, в 2,6 раза больше, чем в 2013 году. А самым провальным за пятилетку был 2014-й с 54 миллионами. Поддержка в нынешнем году – около 204 миллионов. В следующем ожидается порядка 113 миллионов.

Что касается эффективности этой поддержки, то о ней можно судить, по словам Наталии Колбасюк, по результатам работы организаций, которые получили те самые вливания: за семь лет построено и реконструировано 29 животноводческих помещений в 21 хозяйстве. Обновлено более шести тысяч скотомест. Поголовье коров выросло на 23 процента, продуктивность – на 24 процента, валовое производство молока – на 58 процентов. На долю этих хозяйств приходится 65 процентов коров и 64 процента объема молока, производимого в Коми.

Выступавшая отметила изменение структуры заготовки кормов как последствие обеспечения хозяйств новыми кормозаготовительными комплексами. Доля заготовки сенажа и силоса увеличилась по сравнению с 2013 годом, что улучшило рацион кормления животных. С 2013 года выросли объемы производства молока и яиц – на шесть и 15 процентов.

– Более высокие темпы реализации продукции обеспечили повышение уровня товарности, – сообщила Наталия Колбасюк. – Улучшилась культура производства, как следствие повысилось качество молока, в 2013-м доля молока высшего сорта составляла около 50 процентов, а сегодня уже почти 80 процентов. Но основная задача предоставления субсидий – это повышение конкурентоспособности продукции. Удается поддерживать рентабельность производства молока, хоть и невысокую – 13 процентов по итогам 2017 года. С 2013 года уровень убыточности производства молока сократился на 19 процентов, причем без учета субсидий. Это свидетельствует о результативности применяемых мер по повышению эффективности производства.

По сравнению с 2013 годом при поддержке государства на 35 процентов выросло обеспечение коров комбикормами, и это один из факторов роста в молочной отрасли. Средний удой от одной коровы составил по итогам прошлого года почти 4,5 тысячи килограммов – 15 процентов роста по сравнению с данными пятилетней давности. Из 38 организаций, занимающихся молочным скотоводством, свыше четырех тысяч килограммов на одну корову надоили десять предприятий, свыше пяти тысяч килограммов – четыре. На трех фермах надой уже выше шести, а ООО «Межадорское» первым в республике вышло на уровень свыше семи тысяч килограммов молока от одной коровы.

В то же время по другим показателям 2013 год, наоборот, выглядит более благополучным. Касается это поддержки, выделяемой на повышение плодородия почв, закупку семян, проведение мелиоративных работ.

– Кризисным был 2015 год, когда значительно сократились объемы поддержки – на 42 процента к 2013 году. Стартовавшая с 2017 года подпрограмма по развитию мелиорации земель позволила нарастить объемы поддержки на 45 процентов по отношению к 2015 году, но это ниже докризисного периода, – сообщила Наталия Колбасюк, продемонстрировав слайд с графиком.

В 2013 году было 85,6 миллиона рублей субсидий, в 2015-м – 49,7 миллиона рублей, в этом – 72,1 миллиона. На 2019-й запланировано 68,2 миллиона, это сумма, необходимая для соблюдения уровня софинансирования из федерального бюджета.

Из-за роста субсидий в последнюю пару лет активизировались работы с землями. Площадь произвесткованных земель по сравнению с 2015 годом возросла на 20 процентов. В 2017-м обеспечен максимальный за последние годы объем восстановленных и мелиорированных земель – 1067 га, это не меньше, чем в 2013-м, а наоборот – в 2,6 раза больше. На 7 процентов по сравнению с 2013 годом выросла посевная площадь кормовых культур, а заготовка кормов на условную голову скота– на 27 процентов.

– При этом корма – высокого качества, 70 процентов соответствует первому классу, остальные не ниже второго, – подчеркнула замминистра.

Неважно по сравнению с началом пятилетки идут дела с картофелем и другими овощами открытого грунта. По словам Наталии Колбасюк, проблема в том, что местные овощи неконкурентоспособны на ценовом рынке, осенью из более теплых регионов картошку завозят по 5-7 рублей за кило. Многое зависит и от погоды. В результате уровень убыточности этого направления в 2017-м по отношению к 2013 году увеличился по картофелю на 14 процентов, по другим овощам на 20 процентов. Поэтому хозяйства все чаще отказываются их выращивать и сокращают посевные площади: по картофелю с 2013 года падение на 33 процента, по другим овощам открытого грунта – на 59 процентов. Валовые сборы соответственно ниже на 51 и 18 процентов. Зато в этом году урожайность картофеля в два раза выше, чем в прошлом. По мнению минсельхоза Коми, его стоимость можно снизить за счет повышения производительности, а для этого нужно работать с землей. Кроме того, аграриям стоит переориентироваться на производство семенного картофеля, за счет холодного климата он менее подвержен различным болезням и менее заражен вредителями, так что это направление может стать выгодным.

Если говорить не о предприятиях, а о крестьянско-фермерских хозяйствах, то основные субсидии для них – на содержание сельскохозяйственных животных и птицы, которые в этом году были увеличены на четверть, в деньгах это 30 миллионов рублей. Следствие получаемой год за годом поддержки – увеличение поголовья скота и птицы в хозяйствах, укрупнение ферм. Если в 2013 году в среднем на одно КФХ приходилось 24 головы скота, то в 2017-м уже 30. В целом поголовье коров увеличилось на 25 процентов, птицы – на 38 процентов.

С 2012 года действует механизм поддержки на развитие семейных ферм, начинающих фермеров, средства за это время получили 58 хозяйств, из них 39 – новички. Общая сумма помощи в этом году – 97 миллионов рублей, на 51 процент больше, чем в 2013-м. За пять лет в 2,5 раза выросло производство молока в КФХ, в 1,3 раза – мяса скота и птицы. Но вместе с тем сокращается производство сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах Коми, более чем на 40 процентов за пять лет. Впрочем, это характерно для всей России.

В финале выступления Наталия Колбасюк сообщила, что по планам в ближайшие годы в Коми объемы сельхозпроизводства вырастут не менее чем на пять процентов, а также что минсельхоз рассчитывает на дальнейшую поддержку и понимание со стороны депутатов и правительства при формировании расходной части бюджета.

Рыбоводство и оленеводство Наталия Колбасюк в выступлении упомянула вскользь, поэтому парламентарии захотели поподробнее узнать, что происходит в этих отраслях.

– По рыбе у нас год провальный, – признала заместитель министра. – Хвастаться по подпрограмме развития аквакультуры и рыболовства нам нечем. Проходила в этом году реконструкция Нювчимского водохранилища, вода была полностью спущена, производство рыбы встало, надеюсь, в следующем году вернем. В Сосногорске планируем в 2019 году получить до 20 тонн рыбы, в «Южном» есть пруды, порядка двух тонн рыбы, возможно, будет. Кроме того, вводим новый вид поддержки на техперевооружение чтобы легализовать лов рыбы, например, в Усть-Цилемском районе.

Что касается критики относительно того, что в Коми не наблюдается роста поголовья оленей и даже в планах такого не стоит – указано порядка 60 тысяч голов, а в советские годы до 150 достигало, то представитель минсельхоза Коми ответила: предельная оленеемкость пастбищ в Коми – и это научно доказанный факт – 57 тысяч голов. А оленей в регионе 69,4 тысячи голов, экологической катастрофы не происходит только потому, что республика арендует пастбища на 49 лет у соседнего региона – НАО.

– Негде оленей пасти, – со знанием дела подтвердил депутат Василий Смалий.

Экс-министр сельского хозяйства, а ныне руководитель ОАО «Агрокомплекс» Сергей Чечеткин ответил на вопрос о судьбе проекта по возрождению лесного оленеводства в Княжпогостском районе. Изначально предполагалось, что основные доходы будут от туризма. Но и ездить к лесным оленям оказалось непросто, и другие проблемы образовались. Авторы проекта не учли такой фактор, как волки и медведи, они изрядно проредили поголовье. Едва ли не половина стада пала от паразита, который развивается у оленей, ведущих некочевой образ жизни, в тундре они с этой напастью справляются. Кроме того, в Коми не осталось специалистов в лесном оленеводстве, а приглашение оленеводов со стороны, по словам Сергея Чечеткина, дало плачевный результат.

– Так что этот проект практически закончен. Мы ходатайствуем перед минсельхозом, чтобы признать его неэффективным, – подытожил гендиректор «Агрокомплекса».

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru