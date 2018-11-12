Международный диалог о здоровье на севере

В Сыктывкаре проходит 27-е заседание Объединенной рабочей группы по вопросам здравоохранения и связанным с ним социальным вопросам Баренцева Евро-Арктического Совета (БЕАС). Его участники – руководители и представители профильных министерств Швеции, Норвегии, Финляндии, а также северных российских регионов – Архангельской, Мурманской областей и Коми.

– Главный вопрос повестки дня – подготовка шестой рамочной программы. Сейчас мы работаем по пятой рамочной программе. Основные ее направления – профилактика неинфекционных и лечение инфекционных заболеваний, а также помощь сельскому населению. Мы – страны с разным экономическим развитием, но у нас схожие проблемы – малая плотность населения и недостаточная доступность для населения сельских территорий медицинской помощи, – рассказал «Республике» один из сопредседателей нынешнего заседания министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин.

Другим сопредседателем является старший советник министерства здравоохранения и социальных служб Норвегии Вибеке Гундерсен. Как пояснил Дмитрий Березин, согласно регламенту в объединенной группе председательствуют две страны по два года. В 2018-2019 годах обязанности председателей возложены на Норвегию и Республику Коми. Первое заседание состоялось в этом году в норвежском Киркенесе, второе проходит в эти дни в Сыктывкаре. В числе вопросов повестки дня – объединение рабочих групп по туберкулезу и ВИЧ-инфекции, выработка плана работы для подготовки шестой рамочной конвенции, посещение медицинских учреждений столицы республики.

На открытии заседания, местом проведения которого стал малый зал администрации главы Коми, участников встречи приветствовала заместитель председателя правительства, куратор социальной сферы региона Наталья Михальченкова. Она напомнила, что начало сотрудничеству было положено в 1993 году на конгрессе в Киркенесе, где был подписан документ о создании Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР). Коми участвует в работе БЕАС с 2002 года. Такие встречи позволяют рассмотреть лучшие практики на местах, способствуют развитию и укреплению партнерских, добрососедских отношений наших стран, отметила зампред правительства Коми, подчеркнув: в 2018 году Баренц-сотрудничеству исполняется 25 лет, и Республике Коми особенно приятно и ответственно принимать у себя представителей БЕАР.

В свою очередь госпожа Вибеке Гундерсен поблагодарила Наталью Михальченкову за исторический экскурс в контексте нынешнего заседания.

График работы Объединенной рабочей группы плотный. Понедельник посвящен обсуждению деловых вопросов, а во вторник гости республики посетят социальные учреждения в поселке Верхняя Максаковка, а также оценят опыт телемедицинских консультаций, которые применяют в перинатальном центре Сыктывкара.

Галина ВЛАДИС

Фото минздрава Коми