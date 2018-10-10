Сергей Гапликов презентовал проекты региона «Внешэкономбанку»

Встреча состоялась в понедельник в постоянном представительстве республики при президенте России.

Глава Коми представил проекты строительства международного аэропорта «Соколовка», целлюлозно-бумажного комбината, магистрали «Белкомур», завода по переработке твердых бытовых отходов.

Во встрече приняли участие вице-президент, директор департамента по работе с ключевыми клиентами банка Вера Александрова, генеральный директор АО «ВЭБ Инфраструктура» Дмитрий Твардовский, управляющий директор по развитию АО «ВЭБ Инфраструктура» Алиса Землянская, директор департамента инфраструктуры АО «ВЭБ Инфраструктура» Роман Голованов.

По итогам состоявшейся встречи представители группы ГК «Внешэкономбанк» сообщили о готовности проработать и представить модели реализации указанных проектов, сообщает пресс-служба главы региона.

Роман СЕМЕНОВ