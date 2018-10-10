В Коми обновили оборудование для диагностики новообразований

Медицинские организации региона получают новое оборудование в рамках приоритетного республиканского проекта по повышению эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи.

В конце сентября новый многофункциональный аппарат ультразвукового исследования появился на службе специалистов Княжпогостской центральной районной больницы, для Эжвинской городской поликлиники приобретен современный аппарат УЗИ высокого класса.

Оборудование уже установлено и используется для обследования пациентов. По словам главного врача Княжпогостской больницы Ирины Щербович, ранее для УЗИ-обследования пациентов использовался портативный аппарат, а женщин приходилось направлять на обследование в Сыктывкар.

– Получение новой ультразвуковой системы дает возможность расширения исследований и позволяет проводить весь комплекс УЗИ, включая онкологические и гинекологические исследования. Портативный аппарат медицинские работники будут использовать для выездной работы, – отметила Ирина Щербович.

В рамках республиканского проекта «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми в 2016-2018 годах» в 2017 году приобретено 14 единиц оборудования на 50 миллионов рублей, это – УЗИ-аппараты, маммографы, гастрофиброскоп, бронхофиброскоп, видеоэндоскопическая стойка. Кроме этого, проведен капитальный ремонт помещений под размещение маммографов в Прилузской и Удорской ЦРБ.

Роман СЕМЕНОВ

Фото Минздрава Коми