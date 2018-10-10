На «Демографию» и «Здравоохранение» направят более двух триллионов рублей

Председатель комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков принял участие в парламентских слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Мероприятие состоялось на площадке Совета Федерации России. В нем участвовали депутаты обеих палат российского парламента, члены правительства страны, Счетной палаты, а также представители регионов.

Как отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, бюджет сверстан с профицитом и хорошо защищен от внешних макроэкономических колебаний:

– Для решения поставленных президентом России задач документом предусмотрен существенный рост социальных расходов, в том числе в сфере образования и здравоохранения. Это означает, что главными приоритетами бюджетной политики являются развитие человеческого капитала и модернизация существующей инфраструктуры.

Первый заместитель председателя правительства России, министр финансов Антон Силуанов также отметил увеличение социальной направленности бюджета. По его словам, на проекты «Демография» и «Здравоохранение» в ближайшие три года будет направлено 2,3 трлн рублей.

По мнению Степана Чуракова, такой подход к формированию бюджета дает возможность выполнить амбициозные задачи, которые поставлены в майских указах президента:

– Это касается и роста экономики, и доходов населения, и социальной сферы. В Республике Коми бюджет на этот год пока еще с дефицитом, но уже со следующего мы планируем выйти на профицит. Нам удалось обеспечить существенное снижение внешних заимствований и государственного долга, и это позитивная тенденция.

На слушаниях также была затронута тема региональных и муниципальных долгов. За прошедшее полугодие ситуация в этой сфере заметно улучшилась. Суммарный объем государственного долга регионов снизился почти на 5,5 процента. Меняется в лучшую сторону и структура долгового портфеля: сокращается доля коммерческих кредитов. При этом для регионов с высоким уровнем государственного долга планируется разработать меры по оказанию финансовой помощи.

Кроме того, с 2020 года планируется передавать акцизы на нефтепродукты в бюджеты регионов. Происходить это будет постепенно, все 100 процентов акцизов будут зачисляться в региональные дорожные фонды к 2024 году, сообщает пресс-служба Госсовета Коми.

Игорь ПЕТРОВ

Фото с сайта Совета Федерации ФС РФ