В местных выборах участвуют 153 кандидата

В Избирательной комиссии Коми рассказали о ходе выборной кампании в органы местного самоуправления, где будут замещаться одна выборная должность и 66 депутатских мандатов в советы городов и районов.

Регистрация кандидатов местного уровня закончилась 8 августа. В этой кампании участвуют шесть партий: четыре парламентские и два новичка, ранее не принимавших участие в избирательном процессе на территории Коми, – региональное отделение партии «Российский объединенный трудовой фронт» и «Партия возрождения России», выдвинувшие по одному кандидату.

Как сообщил председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев, «Единая Россия» претендует на 63 места из 66 (95 процентов), ЛДПР – на 32 места (48 процентов), «партия» самовыдвиженцев – на 29 мандатов. «Справедливая Россия» выдвинула 14 кандидатов, КПРФ – 13, по одному кандидату – «Партия возрождения России» и «Российский объединенный трудовой фронт».

Четырем кандидатам отказано в регистрации, причем три отказа связано с сокрытием сведений о судимости – подав заявление о согласии баллотироваться, граждане не сообщили об этом факте своей биографии. Один самовыдвиженец в Ухте не смог собрать достаточного количества подписей избирателей в свою поддержку.

Таким образом, в кампании по местным выборам продолжают участвовать 153 кандидата. Наибольшая конкуренция в городском округе «Вуктыл», в муниципальном районе «Печора» и в городском поселении «Жешарт», здесь на каждый мандат претендует по шесть кандидатов. Меньше всего желающих стать депутатами в сельском поселении «Богородск» Корткеросского района и в сельском поселении «Сизябск» Ижемского района – 1,3 кандидата на мандат.

Галина ВЛАДИС

Фото БНК