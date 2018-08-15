Федералы компенсируют Коми 70 процентов расходов

Второй год республике удается сохранить высокий уровень софинансирования расходов из федерального бюджета в размере 70 процентов. Для сравнения: до 2017 года уровень софинансирования составлял порядка 35 процентов.

Это стало возможным благодаря более активной работе правительства республики с федеральными органами исполнительной власти, курирующими соответствующие направления расходов.

Еще в 2016 году главой Коми перед правительством и персонально каждым министром была поставлена задача своевременно и максимально эффективно отработать с федеральными структурами вопросы предоставления республике субсидий.

В этом направлении ведется постоянная работа. С целью улучшения условий предоставления федерального софинансирования проводятся встречи на уровне руководства президентской администрации, правительства РФ, федеральных министерств.

В результате в 2017 году Республике Коми удалось добиться повышения предельного уровня федерального софинансирования расходных обязательств до 70 процентов. Как сообщили в Минфине РК, объем привлеченных средств субсидий из федерального бюджета составил 1,4 миллиарда рублей.

В 2018 году предельный уровень федерального софинансирования расходных обязательств также будет 70 процентов. Согласно заключенным соглашениям объем привлеченных средств субсидий из федерального бюджета составит 1,6 миллиарда рублей, что на 0,2 миллиарда больше, чем в предыдущем году.

Результатом эффективного решения поставленной задачи, по мнению Минфина РК, стало высвобождение части средств республиканского бюджета путем их замещения федеральной составляющей.

Лина ПЕРОВА