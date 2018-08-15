Капремонт в самом разгаре

10 августа в Сосногорске после капитального ремонта принимали обновленную кровлю дома № 7а по улице Советской. Результат выполненной работы оценивали представители Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, управления ЖКХ администрации Сосногорска, Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов РК, а также жители дома.

По словам главного инженера компании-подрядчика ООО «Энергоэффективность» Андрея Иващенко, региональный оператор грамотно подошел не только к составлению проектно-сметной документации, но и к контрольным мероприятиям.

– Мы в любой момент могли обратиться к ним за консультацией по ходу работ. Если было необходимо, они выезжали сюда на объект. Благодаря такой слаженной совместной работе с заказчиком мы выполнили весь запланированный объем в установленные сроки, – отметил Андрей Иващенко.

Жительница дома Екатерина Зверева сразу давать оценку качеству ремонта не стала. Как рачительная хозяйка, она отметила, что прежде чем сказать, что все хорошо, надо бы прожить под этой крышей хотя бы год. Но при этом Екатерина сказала, что во время последних проливных дождей кровля показала себя на отлично, течи не наблюдалось нигде. Да и сами работы проводились очень аккуратно, ни грязи, ни большого шума сверху не было.

– Более того, – сказала Екатерина, – по нашей просьбе строители из остатков железа смастерили козырек над подъездной дверью, за что мы им очень благодарны.

Стоит отметить, что дом № 7а по улице Советской до настоящего момента не хотела брать ни одна из городских управляющих компаний. Теперь же, после проведения капитального ремонта кровли, шансы на его дальнейшее регулярное обслуживание резко увеличились.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, ЖКХ и тарифов РК, в план капитального ремонта 2018 года включено 11 домов Сосногорского района. В шести МКД работы уже завершены. Кроме дома № 7а по улице Советской в Сосногорске также отремонтированы кровли в поселке Нижний Одес по адресам: улица Ленина, 18, улица Школьная, 4 и 6, Молодежная, 7.

Близки к завершению работы в поселке Войвож по адресам: улица Больничная, 1 (ремонт системы отопления) и улица Восточная, 16 (ремонт системы холодного водоснабжения). Продолжаются работы в домах №№ 21 и 34 по улице Ленина в Сосногорске, в доме № 31 по улице Октябрьской в Войвоже, в доме № 9 по улице Пионерской в Нижнем Одесе.

Лина ПЕРОВА

Фото газеты «Заря Тимана»