Василий Лютоев ушел в отставку

Глава администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев досрочно прекратил свои полномочия. Его заявление о добровольной отставке депутаты районного совета приняли в понедельник на внеочередном сессионном заседании.

В отставку Василий Лютоев вышел в связи со сменой места жительства и переходом на новое место работы. На сессии он поблагодарил глав местных поселений, руководителей предприятий, депутатов и общественников за плодотворную совместную работу на благо Усть-Вымского района.

Исполнять обязанности руководителя администрации муниципального района будет первый заместитель Галина Плетцер. На этом же заседании совет района объявил о начале конкурса на освободившуюся должность руководителя администрации. Заявки от претендентов конкурсная комиссия начнет принимать с 29 августа, а сам конкурс назначен на 27 ноября.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики»