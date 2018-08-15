Поддержим республику

Коми претендует на лидерство среди лучших туристических направлений в конкурсе журнала о природе и путешествиях «National Geographic». Регионы, набравшие большее количество голосов, станут победителями конкурса National Geographic Traveler Awards 2018.

Как сообщили «Республике» в Министерстве культуры, туризма и архивного дела РК, наш регион заявлен в номинации «Российский экологический отдых». Голосование продлится до 5 октября 2018 года включительно. Проголосовать за родной регион можно на сайте National Geographic Traveler Awards 2018 по ссылке: https://ngtawards2018.nat-geo.ru/#nominations.

Результаты голосования объявят в ноябре на сайте журнала nat-geo.ru и в номере журнала за ноябрь 2018 – январь 2019. В минувшем году Коми уже была победителем в номинации «Российский экологический отдых». За республику отдали 35 процентов голосов.

Артур АРТЕЕВ

Фото choiz.me