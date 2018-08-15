Гостей ВДНХ встретит робот-волонтер

Управление противопожарной службы и гражданской защиты Комитета Республики Коми ГО и ЧС готовится к участию в Коми ВДНХ. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этом году посетители выставки получат полезную информацию с помощью робота-волонтера, раскрасок, интерактивного урока «Опасная ртуть» и интеллектуальной игры «Пожарный крокодил».

Управление ППС и ГЗ можно будет найти в большой зоне спасателей. По территории ТРЦ «Июнь» с 12 до 16 часов будет кататься робот-волонтер IT-Академии. Он напомнит детям и взрослым основные правила пожарной безопасности.

Среди техники и вооружения расположится детская зона «Малыши-карандаши». Все желающие смогут разрисовать раскраски по пожарной безопасности. Рядом специалисты химико-радиологической лаборатории проведут интерактивный урок «Опасная ртуть», который будет интересен и взрослым, и детям.

– Мы надеемся, что в таком интерактиве информация о культуре безопасности будет доступнее и интереснее. Большой упор делаем именно на детей. Сейчас время каникул, но они должны знать и всегда помнить правила безопасности. Это наша общая задача, – отметил председатель республиканского Комитета ГО и ЧС Александр Бурцев.

На площадке рядом с торговым центром специалисты Управления ППС и ГЗ вместе с Юношеской библиотекой Республики Коми с 12 до 19 часов проведут интеллектуальную игру «Пожарный крокодил». Это новый формат противопожарной пропаганды.

Артур АРТЕЕВ

Фото Александра БЕРЕЗОВСКОГО