Наследие древних мастеров обнаружили коми археологи

15 августа в России День археолога. Хотя праздник и не является официальным, но отмечается он весело и с размахом. Археологи устраивают пикники и посвящают новичков в профессию. Их работа похожа на работу следователя. От прошедших эпох остаются едва заметные следы, и по ним необходимо восстановить исторические события. В канун праздника в отделе археологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук подвели предварительные итоги летнего полевого сезона. Он принес значительные открытия.

В Троицко-Печорском районе приуральский археологический отряд обнаружил мастерскую бронзового века по изготовлению орудий труда, охотничьего вооружения и украшений. Во время раскопок здесь исследованы остатки древней постройки и найдено более пяти тысяч артефактов. Это орудия из камня и их заготовки, наконечники стрел, украшения, фрагменты орнаментированной керамики, обломки медных изделий. На этом месте археологи работали с июня по август. Руководила отрядом научный сотрудник отдела археологии ИЯЛИ КНЦ УрО РАН Татьяна Туркина.

Как сообщили «Республике» в институте, отряд провел аварийно-спасательные раскопки поселения эпохи энеолита и бронзы (первая половина III тысячелетия до н.э. – начало I тысячелетия до н.э.) Мартюшевское II в окрестностях поселка Мылва Троицко-Печорского района. Древнее поселение было открыто археологом Валерием Лузгиным еще в 1963 году на правом берегу реки Северная Мылва. Ученый исследовал долину реки в связи с масштабным проектом по переброске стоков северных рек. По проекту, который, к счастью, не воплотили в жизнь, территория должна была быть затоплена. В 1980-х годах археолог Игорь Васкул зафиксировал на этом месте жилищную впадину – остатки строений. В 2013 году эту местность обследовал Виктор Карманов в ходе археологической разведки. Тогда обнаружили еще два объекта, которые входили в состав древнего поселения. Но сейчас этот памятник археологии постепенно разрушается во время паводков. Его изучение проведено по договору с Управлением РК по охране объектов культурного наследия в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Республике Коми». В раскопках участвовали сотрудники отдела археологии, волонтеры и школьники, а также молодые археологи из Кирова и Йошкар-Олы.

По мнению участника экспедиции, заведующего сектором cохранения и популяризации археологического наследия отдела археологии ИЯЛИ КНЦ УрО РАН, кандидата исторических наук Виктора Карманова, своеобразие памятника заключается и в том, что здесь найдено сразу одиннадцать лунниц. Это украшения из кремня в виде полумесяца, возможно, имевшие для первобытных людей сакральный смысл. На территории Республики Коми до этого времени обнаружено всего три подобных артефакта.

– Можно с уверенностью судить о том, что эти вещи производились древними мастерами именно здесь, потому что помимо готовых изделий мы нашли и заготовки украшений, и сломанные предметы, – отметил ученый. – К тому же найдено большое количество отходов камнеобработки.

Изучение материалов из раскопок поселения продолжится и после завершения работы экспедиции, но уже в кабинетах археологов. Ученых ждет кропотливая работа по детальному описанию и изучению артефактов.

В этом году наши археологи исследовали стоянку V-VII веков, расположенную недалеко от Нарьян-Мара. В августе экспедиция под руководством ведущего научного сотрудника отдела археологии Александра Мурыгина завершила здесь раскопки поселения средневекового памятника – Югорской сопки.

Югорская сопка – уникальное явление в средневековой археологии Заполярья. Эта стоянка расположена в Большеземельской тундре на одном из восточных мысов Городецкого озера – в семнадцати километрах от Нарьян-Мара. Югорскую сопку открыли в 1988 году в ходе разведочных работ Архангельской арктической экспедиции. Но системные работы начались только в 2015 году. За несколько полевых сезонов под руководством Александра Мурыгина были проведены раскопки и обнаружено несколько сотен артефактов.

Работы проводились на основании договора ИЯЛИ КНЦ УрО РАН с Историко-культурным и ландшафтным музеем-заповедником «Пустозерск». В состав отряда входили сотрудники музея-заповедника, Ненецкого краеведческого музея, а также волонтеры.

Археологические исследования на поселении Югорская сопка, проведенные в этом году, подтвердили выводы, сделанные по итогам работ предыдущих лет.

В отличие от большинства стоянок и поселений Большеземельской тундры на Югорской сопке хорошо сохранился культурный слой, который может рассказать о жизни раннесредневекового населения Нижнепечорья. В раскопе были обнаружены три почвенных горизонта. Культурный слой, залегавший на глубине до одного метра, содержал в себе продукты горения и разложившуюся органику.

Находки этого года – фрагменты глиняной посуды, предмет культового назначения, обломки железных и бронзовых изделий, шлаки, сырые и кальцинированные кости животных, кремень. Всего свыше трехсот предметов. В ходе работ отобраны пробы на радиоуглеродный и спорово-пыльцевой анализы, на изотопный анализ стронция.

Находки шлаков и тигля говорят о том, что на сопке в древности занимались плавкой металла. Причем это было не просто поселение, а центр металлургической обработки. Хозяйство у людей, населявших эти места в VII веке, являлось комплексным. Они занимались изготовлением керамики, были знакомы с цветной и, возможно, черной металлургией. В большом количестве найдены предметы, которые связаны с металлообработкой. Жители этого поселения владели уникальной технологией изготовления металлических изделий с использованием костного материала. Остается тайной, откуда древние поселенцы брали металл.

Судя по найденной керамике, население сопки представляло собой обособленную группу, не имеющую отношения к основной массе населения Большеземельской тундры. Керамика памятника резко отличается от глиняной посуды других известных памятников тундровой зоны. Она имеет сходство с нижнеобско-ямальским (угорским или самодийским по этнокультурной принадлежности) кругом археологических культур. Поэтому можно говорить о непосредственном участии населения Западной Сибири в формировании культуры народов печорского Заполярья.

Найденные здесь артефакты позволят более точно осветить ряд вопросов о происхождении и этнокультурной принадлежности населения большеземельского Заполярья, взаимодействии финно-угорских и самодийских коллективов на севере Евразии.

Этот памятник археологического наследия является уникальным явлением в средневековой археологии заполярных областей северо-востока Европы как по составу вещевого инвентаря, так и по возможностям его интерпретации.

Артур АРТЕЕВ

Фото illhkomisc.ru