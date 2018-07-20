Источник оптимизма Эдуарда Матюшина

Эдуард Иванович Матюшин – человек в Сыктывкаре известный. Заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми, ветеран строительной отрасли, он один из тех, кому Сыктывкар обязан нынешним своим обликом. В свои 89 лет мужчина бодр и активен, занимается спортом, ведет общественную работу. Об истоках своего оптимизма и о секретах физического здоровья и семейного счастья Эдуард Матюшин рассказал «Республике».

Родился и вырос Эдуард Матюшин в Муроме Владимирской области. Когда началась война, ему было 12 лет. С этого момента для него закончилось детство. Школу пришлось оставить. Двенадцатилетним подростком он начал работать в карьере – заготавливал камни и мостил дороги. К 14 годам уже освоил профессии токаря, слесаря, кузнеца. В 1949 году был призван в армию, где отслужил почти четыре года – оставался на год на сверхсрочную службу. В армии учился в полковой артиллерийской школе. Седьмой класс окончил в вечерней школе при окружном доме офицеров. Там же окончил и годичную партийную школу.

С будущей женой Ниной познакомился по переписке еще будучи в армии. Сослуживец из Коми Николай Гущин предложил дать ему адрес своей знакомой девушки Нины Безносиковой из Прилузского района.

– Я его спросил, как зовут девушку, – вспоминает собеседник издания. – Он ответил: Нина. Ну, если Нина, говорю, то давай адрес. Просто была у меня до армии девушка из нашего села по имени Нина. Писала мне в армию. И вдруг в одном письме сообщает: «Эдик, меня тут сватают. Как ты думаешь, что мне делать?» Конечно, такая постановка вопроса меня расстроила, я и ответил ей, что в таких делах не советчик. Мол, решай сама. Она и решила: вышла замуж. И когда мне Николай предложил адрес своей землячки, я почему-то подумал: «С одной Ниной не получилось, может, со второй повезет».

Завязалась переписка. Когда девушка прислала фото, всякие сомнения у парня отпали. Решил: после дембеля еду к ней. Нина после пединститута работала учительницей в селе Слудка Прилузского района. И сразу после увольнения из армии Эдуард из Львова, где проходил службу, поехал навстречу своей судьбе. В северную глушь добирался на перекладных – асфальтированной дороги тогда еще не было. В Слудке быстро нашел дом, где молодая учительница Нина снимала угол у одной из местных бабушек. Хозяйка дома пригласила гостя к самовару. Пока чаевничали с бабушкой, вернулась из школы и Нина. Эдуард был немного ошарашен: девушка скромно поздоровалась и заскочила в свою комнату. Пришлось идти за ней, взять за руку и привести к общему столу.

Решение жениться на этой девушке созрело у Эдуарда еще до первой встречи: фотография Нины и ее письма оказались достаточным основанием для такого выбора. Еще во Львове, перед поездкой в Слудку, молодой солдат пришел в фотоателье с фотографией Нины и сказал, что хочет сфотографироваться и сделать общее фото с ней. «Сможешь?» – спросил он фотографа. «Конечно, смогу», – ответил тот и сделал общую фотографию. Последующее знакомство с Ниной этого решения не переменило. Встретились они 17 июня 1953 года, а 11 июля уже расписались.

По его словам, он почти наверняка знал, что Нина – это его судьба. Слишком много было знаков судьбы и совпадений. Даже родителей их звали одинаково: и у нее, и у него отцы Иваны, а мамы – Прасковьи. А несколько дней, проведенных вместе, окончательно убедили Эдуарда, что он не ошибся. Вскоре Нина поехала в Сыктывкар на курсы повышения, и он поехал с ней. Там, в Сыктывкаре, они расписались. Купили бутылку вина и свадьбу отметили вдвоем, на съемной квартире. Пока девушка училась на курсах, Эдуард гулял по городу, ожидая ее. Гуляя, зашел в Сыктывкарский строительный техникум узнать об экзаменах. Ознакомившись с его документами и безупречными характеристиками, в техникуме сказали, что берут его без экзаменов. Но вечером вернувшаяся с курсов Нина, узнав, что жених собрался поступать в техникум, приуныла. Ведь она уже полюбила его, а если он поступит учиться, они будут вынуждены надолго расстаться. И Эдуард решил не огорчать любимую, не поступать пока в техникум.

И тут судьба еще раз напомнила ему о том, что он на правильном пути, что именно в этих краях ему надлежит остаться.

– Нынешняя Стефановская площадь тогда называлась Красной площадью, – рассказывает собеседник. – Помню, присел я на площади на скамейку отдохнуть, и ко мне подсел мужчина и заговорил. Спросил откуда я, да чем занимаюсь. В общем, предложил мне работу инструктора в Республиканском спортивном обществе «Спартак».

А после собеседований в обкоме партии и республиканском спорткомитете кандидатуру Эдуарда Матюшина утвердили на должность председателя президиума РСО «Спартак». На семейном совете решили: Нина уволится из школы в Слудке и приедет к нему в Сыктывкар. На первых порах им даже с жильем повезло: случайный знакомый бесплатно предложил комнату в своей квартире и даже кровать предоставил, что по тем временам было роскошью. Когда родился первый ребенок, пришлось молодым поскитаться, снимать жилье – не все хотели брать на квартиру супругов с маленьким ребенком. В 1953 в новом двухэтажном деревянном доме по улице Нагорной им выделили однокомнатную квартиру – комната в девять квадратов и кухня – в шесть квадратов. После съемного жилья эта квартирка казалась им настоящим раем. В этой однушке они растили уже троих своих детей, пока им не выделили трехкомнатную квартиру в самой первой девятиэтажке Сыктывкара – на кольце.

Судьба благоволила Эдуарду Матюшину. Хоть и не поступил он тогда в строительный техникум, но мечту стать строителем реализовал, несмотря на то, что было у него уже трое детей. Он окончил вечернюю школу и Ленинградский лесотехнический институт. Учился вечерами, после работы. В маленькой квартире условий не было, и соседи, полюбившие скромных и приветливых супругов Матюшиных, предложили главе семейства переделать под рабочий кабинет кладовку в общем коридоре. Там он и постигал азы науки.

Перед окончанием института преподаватели посоветовали ему перейти на работу в строительную отрасль. Пришлось оставить ставшее родным общество «Спартак» и перейти в трест «Сыктывкаргорстрой» на работу в Сыктывкарский ЗЖБИ на должность заместителя директора. На новой должности Эдуард Матюшин все равно оставался активным пропагандистом физической культуры. По его инициативе на заводе методом народной стройки были построены спортзал с душевыми и раздевалками. Впоследствии он инициировал строительство спортзала при ДК «Строитель», стрелкового тира на территории школы №4, спортивной базы отдыха с лодочной станцией в Малой Слуде, лыжной базы «Динамо» за железнодорожным вокзалом.

В 1967 году Матюшина избрали секретарем парткома ЗЖБИ, где он работал шесть лет. Последние годы до пенсии он был заместителем начальника домостроительного комбината.

– Я могу с уверенностью сказать, что Сыктывкар построили при мне, его возвели строители моего поколения, – говорит мужчина. – Когда я впервые увидел этот город в 1953 году, это была большая деревня. По городу даже автобусы не ходили, он начинался от Кировского парка и заканчивался старым зданием пединститута. Городские дороги были сплошь грунтовые, а тротуары – дощатые. По улицам города запросто ходил домашний скот – коровы, свиньи, куры. Но при этом городишко утопал в зелени. Конечно, архитектура панельных домов советского периода заметно проигрывает современным новым многоэтажкам, но это лишь потому, что перед нами стояла задача – построить как можно больше жилья. Строили мы во внеурочное время сверхплановое жилье, чтобы люди могли жить в новых квартирах. А ведь нужно было строить не только жилье, но и детсады, и школы, и рабочие общежития.

Где бы ни работал Эдуард Матюшин, он умел заразить спортом и своих коллег. В 1986 году по его инициативе организовали лыжный переход по маршруту Сыктывкар – Киров. В группе было 12 человек: три женщины и девять мужчин. Из Сыктывкара вышли 21 января при температуре – 25 градусов. Везде, где останавливались на ночлег, встречались с населением, общались, а в Кирове познакомились с работой местного домостроительного комбината и вызвали их на соревнование.

– Много чего они переняли у нас в строительстве, много чего – мы у них. У нас качество отделки было лучше – они у нас учились. А мы начали делать такие же балконы, как у них, Вообще, соревнование – это хорошая форма общения и обмена опытом. Мы и с усогорскими болгарами соревновались, и с воркутинскими строителями, – рассказал собеседник издания.

Общий трудовой стаж Эдуарда Матюшина с учетом его работы в военные годы – 61 год. У его жены – 31.

– На двоих сто лет мы трудились на благо своей республики, – говорит он.

За свой труд Эдуард Матюшин имеет много наград. Он заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми, ветеран труда, имеет медаль «За трудовые заслуги», множество почетных грамот.

Этим летом супруги отметили железную свадьбу – 65 лет. На вопрос, от кого больше зависит крепость семейных уз, Эдуард Матюшин уверено отвечает: «От обоих». За всю совместную жизнь супруги ни разу не оскорбили друг друга. Бывали размолвки, как в любой семье, но недовольство друг другом обычно заканчивалось через день-два демонстративного молчания. Потом необходимость держать строгий вид уже становилась смешной им обоим, и они, подшучивая сами над собой, мирились.

– Никогда в нашей семье никто не курил и не злоупотреблял алкоголем, – говорит мужчина. – Как-то так получилось, что и в семьях наших детей таких проблем нет, и в семьях наших внуков – тоже.

После ухода на пенсию, Эдуард Матюшин не отошел от общественной работы. Он заместитель председателя городского совета ветеранов, руководит советом ветеранов Горстроя, заведует сектором физкультуры и спорта, возглавляет гаражный кооператив. Любовь к физической активности он привил и своим товарищам. При совете ветеранов создан клуб любителей лыж «Винев». Три раза в неделю пенсионеры выходят на лыжню. Каждый год 1 января они встречаются на лыжной базе «Динамо» и там, на четвертом километре накрывают столы и отмечают Новый год.

В специальном блокноте Эдуард Матюшин записывает, сколько километров он проходит за одну лыжную прогулку. Минувшей зимой он пробежал 540 километров, а позапрошлой – 700. Как только заканчивается лыжный сезон, мужчина ежедневно в шесть утра идет в Мичуринский парк, где занимается на тренажерах. Он до сих пор водит машину.

– В прошлом году, когда я проходил очередное освидетельствование для получения водительских прав, врач-психиатр начала задавать мне такие вопросы, что я просто рассмеялся: спрашивала мой адрес, как добраться с одного места города до другого. Я ей говорю: «Поверьте, я еще в своем уме». И прочитал ей длинное стихотворение наизусть. Она замахала руками и подписала все документы, – рассказал сыктывкарец.

Галина ГАЕВА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА и из личного архива Э.МАТЮШЕВА