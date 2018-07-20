Век на невидимом фронте 

ЧК Усть-Сысольского уезда стала «моложе» на два дня

23 июля вековой юбилей отметят органы безопасности Коми. К столетию чекисты преподнесли себе своеобразный подарок: точно установили дату «рождения» временной Чрезвычайной следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией в Усть-Сысольском уезде. Соответствующее постановление Усть-Сысольского уездного исполкома хранится в фондах Государственного архива Вологодской области. До этой находки день рождения особой службы в Коми отмечали 21 июля. Однако обнаруженное «свидетельство о рождении» изменило традиционное «летоисчисление» чекистов Коми.

На борьбу с контрреволюцией

Как известно, не все в России с восторгом приняли октябрьскую революцию 1917 года, тех, кто сопротивлялся установлению новой власти, нарекли контрреволюционерами. Поэтому уже 7 (20) декабря 1917 года на заседании Совнаркома был сделан доклад «Об организации и составе комиссии по борьбе с саботажем», и Совет Народных Комиссаров принял Постановление о создании Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Именно 20 декабря чекисты России и отмечают свой профессиональный праздник. А в Коми, точнее, в Усть-Сысольском уезде Вологодской губернии, уездная ЧК появилась лишь летом 1918 года. Основными ее задачами были «беспощадная борьба с контрреволюцией, спекуляцией, злоупотреблениями по должности».

По прошествии ста лет о том, каким был июль 1918 года, можно судить только по сохранившимся письменным источникам. Один из них – публикация газеты «Зырянская жизнь» от 27 (14) июля 1918 года. В ней говорилось: «В Усть-Сысольске образована согласно постановления Уездного Исполнительного Комитета временная чрезвычайная следственная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем, в состав коей входят В.И.Чуистов, А.А.Сивков, Д.И.Розанов и И.П.Адрианов, последний состоит председателем названной комиссии. Местная Советская власть твердо решила пресекать всяческие контрреволюционные выступления в самом корне. ЧК уже передала несколько дел в Революционный трибунал о лицах, уличенных в агитации против Советов…»

Первый председатель Усть-Сысольской уездной ЧК Иван Андрианов руководил работой местных чекистов всего полтора месяца, но именно при нем комиссия разбирала первые дела: расследование о служащем товарищества «Зырянский пароход» В. И. Сидорове (арестован «как открыто агитировавший против Советской власти» 22 июля); дело о «човских событиях» в июне 1918 года (самозахват и национализация имения Кузьбожевых в Човью, материалы были переданы в распоряжение ЧК 24 июля); дело о деятельности местного отделения всероссийского Союза духовенства и мирян, члены которого обвинялись в организации «травли» священника Д.Я.Попова (он являлся главным организатором уездного отделения Союза в1917 году, но через год отрекся от него как от «контрреволюционной организации»).

Керенская приехала

Одно из самых громких дел Усть-Сысольской ЧК лета 1918 года связано с именем супруги бывшего премьер-министра временного правительства Александра Керенского – Ольги Керенской. Она приехала в Усть-Сысольск с сыновьями Олегом и Глебом и матерью в мае 1918 года. Вопрос о том, зачем жена бывшего правителя России привезла всю семью в провинцию, остается открытым и спустя сотню лет.

По версии самой Ольги Керенской, Александр после бегства из Зимнего дворца во время октябрьского переворота, бросил семью на произвол судьбы. В Петрограде Керенская с детьми жила в нужде, зарабатывая на хлеб изготовлением папирос. В связи с этим подруга Ольги Керенской – супруга уроженца Усть-Сысольского уезда, на тот момент экс-депутата Учредительного Собрания от Вологодской губернии, Питирима Сорокина – предложила отвезти детей в Усть-Сысольск, якобы восстановиться после долгой тяжелой зимы в Питере.

Керенские сняли жилье в деревне Кочпон под Усть-Сысольском. Появление в пригороде столь известной персоны не осталось незамеченным. Уже в июне «Зырянская жизнь» опубликовала заметку с немудреным заголовком «Керенская приехала». В публикации излагалось мнение местных жителей, которые подметили, что Ольга Керенская покупает на рынке продукты, не торгуясь. Из-за этого, считали местные, продавцы взвинтили цены.

Ольга Керенская не проигнорировала заметку, направив в редакцию письмо с гневной отповедью, которое было опубликовано 4 июля 1918 года. Супруга бывшего правителя России сочла, что «заметка слишком ярко характеризует не только «нашу обывательщину», но и интересы газеты «Зырянская жизнь». «Гибнет Россия – наша родина, в борьбе изнемогают брошенные нами наши союзники, немцы уже готовы праздновать кровавый пир победы, а для «Зырянской жизни», конечно, важнее, какую цену платит Керенская за продукты», – негодовала гостья из Петрограда.

Через сто лет можно с уверенностью утверждать, что критика в адрес газеты была напрасной – и новость о приезде Керенской, и публикация ее письма вызвали живой читательский интерес, а именно о такой реакции во все времена мечтают журналисты. Обсуждение приезда Керенской и ее полемики с местной газетой привлекло внимание ЧК, члены комиссии сообщили о проживании нежданной гостьи в вышестоящие инстанции в Котлас. Там, очевидно, тоже заинтересовались причинами появления такой персоны в Коми глубинке.

19 августа 1918 года в Усть-Сысольск поступило телеграфное распоряжение трибунала Котласского укрепленного района: «Сделайте розыск Керенской, арестуйте, сделайте дознание, представьте арестованную в Котлас». Уже на следующий день произвели обыск, судя по протоколу, ничего подозрительного в доме не нашли – ни в документах, ни среди имущества. После обыска чекисты арестовали Ольгу Керенскую. Прощаясь с детьми, она сказала, что ее арест – какая-то ошибка, и вскоре она вернется. В ЧК арестованная сообщила, что привезла сыновей отдохнуть от тяжелой полуголодной зимы, занималась только детьми и домашними делами, в городе бывала редко, с местными жителями практически не общалась, так как знакомых здесь нет. По утверждению Ольги Керенской, сведений о муже она не имела, о его местонахождении узнавала из газет. Говоря о дальнейших планах, женщина утверждала, что хочет уехать обратно в Петроград, чтобы найти хоть какую-то работу, потому что средств для проживания в Усть-Сысольске у нее уже не осталось.

Хозяйка дома, где снимали комнату Керенские, а также соседи подтвердили, что гости из Петрограда жили уединенно, антисоветской агитации не вели.

Для дальнейшего разбирательства Керенскую с семьей отправили в Великий Устюг, там освободили от ареста. Жена экс-правителя России вернулась в Петроград под надзор местных властей, работала машинисткой, пыталась получить разрешение на эмиграцию. Когда ей отказали, достала фальшивый эстонский паспорт и в 1920 году через Эстонию и Швецию уехала с сыновьями в Великобританию.

Битва за хлеб

Чекистов называют бойцами невидимого фронта, поскольку их задача – бороться с замаскированными врагами внутри страны. Сто лет назад фронт был самым что ни на есть видимым – и в Усть-Сысольском уезде шла гражданская война. Как и по всей стране – с переменным успехом: то «красные» побеждают, то «белые» верх возьмут.

Одной из ярких страниц истории ЧК стала битва за «ляпинский» хлеб. При нынешнем продовольственном изобилии сложно представить, какой ценностью сто лет назад был обычный хлеб. Коротко, но емко ситуация тех лет описана в телефонограмме Печорской уездной земской управы: «В Печорском крае хлеба совсем нет. В Ижемском районе от голода умерли сотни человек. Ели собак, кошек».

А хлеб между тем был – точнее, огромные запасы муки, пшеницы, овса находились в деревне Ляпино (ныне поселок Саранпауль, ХМАО). Сто лет назад Ляпино являлось конечной точкой Сибиряковского тракта, соединявшего Европейский Север России через Урал с Сибирью. Начало этого тракта находилось в верховьях реки Печоры в селении Усть-Щугор (Вуктыльский район).

В мае-июне 1918 года «красная» Северная продовольственная управа, расположенная в Архангельске, через Москву вела переговоры с Временным Сибирским правительством «белых» в Омске о закупке 500 тысяч пудов хлеба для Русского Севера, в том числе и для Печорского уезда, где собственного хлеба вообще не было. «Белые» продали «красным» хлеб в обмен на промышленные товары. Из-за сложной военной ситуации муку и зерно до места назначения довезти не удалось, ценный груз «осел» в деревне Ляпино. Вскоре ляпинские запасы стали предметом ожесточенной борьбы между «красными» и «белыми».

В августе 1918 года командующий войсками Котласского района Северо-Восточного участка отрядов завесы «красных» А.И.Геккер получил сведения о «ляпинском» хлебе. К тому моменту в Печорском уезде, откуда можно было организовать рейд на Ляпино, разворачивалось противостояние «красных» и «белых». Чтобы окончательно переломить ситуацию в пользу «красных», в конце августа 1918 года Геккер отправил в Усть-Сысольск чекистский отряд под командованием Морица Мандельбаума.

5 сентября 1918 года отряд Мандельбаума прибыл в Усть-Сысольск, где началась запись желающих отправиться в экспедиционный отряд на Печору. За три дня чекисты набрали 112 добровольцев. 8 сентября экспедиционный отряд Мандельбаума на пароходе «Доброжелатель» покинул Усть-Сысольск и отправился на Печору. Одним из помощников Мандельбаума стал бывший председатель Усть-Сысольской уездной ЧК Иван Андрианов. 27 сентября «красные» захватили Усть-Цильму и установили на Печоре советскую власть.

После этого началась подготовка похода на Ляпино. Командиром экспедиции назначили Ивана Андрианова. 19 ноября, когда замерзли реки и болота, отряд отправился к Уральским горам. Переход был тяжелым: морозы, непроходимые лесные дебри, сквозь которые приходилось прорубать дорогу. С собой тащили еще и 800 подвод для вывозки хлеба, для их транспортировки использовали не только лошадей, но и куда более выносливых в северных условиях оленей.

Нападение было для «белых» неожиданностью – «красные» свалились, как снег на голову. Первый бой произошел у соседней с Ляпино деревни Щекурья.

Новости из района боевых действий сто лет назад, естественно, доходили с большим опозданием. В декабре газета «Зырянская жизнь» сообщила о захвате Щекурьи, но уже 27 ноября отряд Андрианова захватил Ляпино. 13 декабря 1918 года III Усть-Сысольский уездный съезд Советов Северо-Двинской губернии принял решение о вывозке «ляпинского» хлеба. «Красные» успели вывезти и складировать в Троицко-Печорске 12 275 пудов хлеба (1976 пудов муки-сеянки, 6549 пудов овса и 3750 пудов пшеницы).

В ночь на 16 января 1919 года «белые» с боем захватили Ляпино. «Красные» понесли большие потери и отступили на Печору, в Усть-Щугор. «Белые» тоже пытались вывезти «ляпинский» хлеб, что в условиях гражданской войны было не так-то просто. Впрочем, финал этой истории известен: гражданская война закончилась победой «красных».

Это лишь несколько эпизодов первого года существования ЧК (ныне Управление ФСБ России по Республике Коми). За сто лет чекисты припомнили немало захватывающих и героических историй. Все они собраны в книге «Всегда в строю, всегда в бою», изданной к столетию органов государственной безопасности Республики Коми.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлены УФСБ РФ по РК

Иван Павлович Андрианов (1889-1967) родился в селе Хмелевое Воронежской губернии. В 1911 году начал службу на Балтийском флоте, окончил унтер-офицерскую школу, был в заграничных плаваниях и рейдах императорского флота во Франции, Англии, Норвегии. В 1914 году его перевели на линкор «Гангут» — один из мощнейших дредноутов Балтийского флота. В 1915 году участвовал в бунте на линкоре. Военно-морским судом был разжалован в матросы, сослан в морской дисциплинарный батальон в Архангельске, где находился до 1917 года. Там же он вступил в партию большевиков, был направлен для оргработы в системе речного транспорта в Котлас, а оттуда в Усть-Сысольск, куда прибыл в конце мая 1918 года.

В июне стал начальником усть-сысольской милиции и членом уездного исполкома, одним из организаторов и первым руководителем большевистской организации. 22 июля был назначен первым председателем Усть-Сысольской уездной ЧК. В сентябре-ноябре 1918 года участвовал в боях с белыми на Печоре и в Зауралье, был тяжело ранен. После лечения в 1919 году уехал на родину. Был председателем и депутатом сельского Совета, организатором сельхозартели, работал в колхозе, на строительстве Сталинградского тракторного завода. Умер в селе Расховецкое Белгородской области.