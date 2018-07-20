Помочь активным и энергичным

Глава Коми поручил Минобразу Коми поддержать районные молодежные организации

Молодежь Усть-Куломского района рассказала главе Коми о своих проектах, идеях и мечтах. Сергей Гапликов встретился с инициативными девушками и парнями 18 июля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпик» в райцентре.

– Хотел бы услышать вашу точку зрения, жизненную позицию. От этого будет зависеть не только развитие района, но и всего региона, – обратился руководитель региона к своим собеседникам в начале встречи. – Вы знаете, что в указах президента уделяется большое внимание местной молодежной политике. Нам нужны молодые, перспективные, у которых глаза горят, те, кто хочет работать, а не только в инстаграме сидеть и глазеть на чужие успехи. Нужны те, кто сами хотят формировать молодежную политику.

Молодая жительница села Помоздино (как позже выяснилось – многодетная мать) Илона Артеева поведала о деятельности движения «Аскиалун», которым она руководит. Это молодежное сообщество, название которого переводится с коми как «Завтрашний день» или «Будущее» занимается волонтерской и культурной работой, пропагандой здорового образа жизни, туризмом.

– Мы часто проводим благотворительные концерты и акции, выручку с которых отдаем нуждающимся, например, на лечение больных детей. Практически каждое мероприятие мы связываем с историей села, района, республики. В такой развлекательной форме легче воспринимать информацию. А людям необходимо знать историю, в особенности – молодежи, – рассказала Илона Артеева. – «Аскиалун» активно участвует в жизни села и района. Буквально на днях мы вернулись с молодежного образовательного форума «Калейдоскоп», где были организаторами и волонтерами. Много времени мы уделяем маленьким детям, для которых устраиваем спортивные мероприятия, театральные представления.

Руководитель «Аскуалун» поинтересовалась у Сергея Гапликова, в каких проектах могла бы поучаствовать помоздинская молодежь, чтобы получить финансирование для своей организации, куда обратиться по этому поводу и с кем общаться.

– У нас есть министерство образования, которое в том числе очень активно занимается и молодежной политикой, поддержкой такого рода проектов, о каком вы рассказали, – ответил руководитель региона. – У нас есть масса молодежных площадок. Например, недавно проходил форум «Крохаль», где я общался с ребятами, и Усть-Куломский район там был неплохо представлен. Такого рода инициативы, как ваша, надо просто коллекционировать. Обсуждать и поддерживать. Желательно, чтобы для этого создали единую площадку в районе. Где все идеи можно обобщить, заявить на грантовые конкурсы. Нужно поддерживать инициативы, от которых есть отдача – благотворительная, имиджевая, туристическая и другие.

Сергей Гапликов попросил местные власти взять ситуацию с поддержкой местных объединений на контроль, подключить к этому вопросу министерства образования, культуры и национальной политики. А молодежи посоветовал высказать свои пожелания по этому поводу.

В деревне Пузла есть маленький клуб, который два года не работал, поскольку не было сотрудника. Но в сентябре прошлого года туда пришла молодая, энергичная Регина Чисталева, которая сделала учреждение настоящим общественным и культурным центром для односельчан.

– Население деревни очень активно откликнулось на мои начинания, было видно, что изголодались по культурной жизни. Стараюсь задействовать все возрасты. Детей обучаю танцам, актерскому мастерству, рукоделию, провожу игровые программы. С молодежью «на ура» проходят вечера отдыха, спортивные соревнования, КВН. А с местным женским вокальным коллективом «Зарни кыа» мы уже шесть населенных пунктов объехали с концертами, – поделилась заведующая клубом. – Для пожилых провожу посиделки, викторины. Кроме того у нас есть возможность поиграть в бильярд, теннис, воспользоваться мини-библиотекой.

Регина Чисталева сообщила, что раньше работала в другом селе, но там клуб закрыли и «приговорили» к сносу, но по ее мнению клубы востребованы всегда и везде. По ее мнению на селе нужно активно строить социокультурные центры, которые включали бы в себя клуб, библиотеку, спортзал.

– Ну и кабинет участкового можно сделать там же, и даже администрацию, – предложила жительница Пузлы.

– Администрацию хотите объединить с культурным центром? – удивился Сергей Гапликов.

– Есть маленькие поселения, для них это хорошая возможность, – пояснила Регина Чисталева.

– Нужно взять эту мысль на вооружение. Все под присмотром будет, и не надо лишней ставки, пусть главы исполняют и многие другие функции, – пошутил глава. – А если серьезно, то социокультурные центры – это важная стратегическая задача для нас. Чтобы в любой сельской библиотеке, например, можно было посмотреть на большом экране выставку в музее не только у нас в стране, но даже за рубежом. Живя за сотни километров от города теперь можно чувствовать себя ни в чем не ущемленным, не обделенным. И когда мы под одной крышей объединяем массу полезного, это и сокращает затраты, и расширяет возможности учреждения. Тот же спортзал можно быстро переоборудовать под просмотр фильма, провести там дискотеку. Здание активно задействуется и окупается в эксплуатации. И строительство таких центров у нас будет продолжаться. Потому что люди хотят общаться, встречаться, двигаться.

О национальной команде КВН «Скородумы» в помоздинской деревне Скородум рассказала Юлия Игнатова, хормейстер Помоздинского ДК. Ездят скородумовские квнщики по всей республике, при этом все их шутки, песни – на коми языке. Побывали они и на игре в Кудымкаре, соревновались с коми-пермяцкими командами, вернулись с первым местом. Участвуют в постановках Помоздинского народного театра. Театр тоже хорошо известен на уровне республики, звание народного он получил в 1977 году после талантливой постановки, а до этого считался обычным драмкружком.

Сергей Гапликов посоветовал талантливым скородумцам и помоздинцам активней пользоваться для своего продвижения возможностями Коми народного радио, посещать мероприятия Дома дружбы народов:

– Нужно, чтобы люди видели яркость, изящность, современные элементы коми языка. Коми язык лаконичный, дает возможность выразить кратко острую мысль. Почему бы не устроить баттл на коми? Я попрошу, чтобы ваших ребят пригласили на День республики. И надо попросить Геннадия Левицкого с «Юргана», чтобы он их посмотрел в плане информационной поддержки. Я думаю, это будет очень полезно. – Вам нужно активнее себя предлагать, включаться в творческую культурную среду.

Выступили на встрече и представители местного молодежного телевидения. Студия, которая существует уже два года, освещает все значимые события, которые происходят в школе, селе, районе. Юная телекорреспондентка Анастасия Турьева продемонстрировала небольшой сюжет, снятый в День Победы.

– Мы бы хотели попросить вашего содействия в стажировке наших ребят на региональном телевидении. Нам очень важно расти и развиваться, – обратилась Анастасия Турьева к Сергею Гапликову.

– Считайте, что вопрос уже решен, – ответил тот.

Спортивный инструктор Николай Ишенин тоже выступил с предложением: в селе есть прекрасный ФОК «Олимпик», местная молодежь достигает впечатляющих успехов в спорте, поэтому Минспорта Коми стоит включить в календарный план проведение мероприятий в Усть-Куломе.

– Договорились, – кивнул руководитель региона. – У вас есть возможность организовывать республиканские мероприятия. Но нужно решить вопросы с местом проживания для спортсменов.

Поговорив с местной молодежью, руководитель региона похвалил ее за инициативность, любовь к родной земле и готовность трудиться на ее благо.

– Мы готовы поддерживать ваши проекты, чтобы у вас были возможности для самореализации здесь, дома, на родной земле. Сегодня ваши идеи и проекты особенно востребованы в рамках подготовки к 100-летнему юбилею, который республика отметит в 2021 году, – отметил Сергей Гапликов.

В конце встречи устькуломцы вручили главе тряпичную куклу, набитую, по их словам, целебными травами, запах которых успокаивает и лечит.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru

16 июля стартовал прием заявок в конкурсе по предоставлению грантов президента России на развитие гражданского общества. Некоммерческие организации могут стать участниками конкурса по направлениям «Поддержка молодежных проектов», «Поддержка проектов в области культуры и искусства», «Выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства». Для финансовой поддержки социальных проектов в республике создана краудфандинговая платформа «Зарни шайт». Она позволяет осуществлять сбор средств на реализацию проектов. Также можно получить грант главы Коми. Ежегодно на конкурсной основе выделяются гранты по нескольким направлениям.

Во время встречи Сергея Гапликова с молодежью задали вопрос о судьбе больницы в селе Помоздино: правда ли, что ее собираются закрывать? Ситуацию прокомментировал и руководитель региона, и министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин, который незадолго до этого по поручению главы побывал в селе. По словам министра, закрывать больницу не собираются, но стоит вопрос об оптимизации, поскольку есть избыток коек и персонала. Предварительно рассматривается вопрос о сокращении числа коек с 18 до 10, при том, что по нормативам, если исходить из числа жителей села и прилегающих деревень, достаточно шести коек. Параллельно планируется нарастить число коек дневного стационара, чтобы не допустить ухудшения доступности услуг и их качества. Часть сотрудников больницы в скором времени уходят на пенсию.

– Этот вопрос крайне важен. Я взял с собой в рабочую поездку министра здравоохранения республики и дал ему соответствующие поручения, чтобы медицинская помощь в Помоздино оказывалась в круглосуточном режиме и круглосуточные койки для оказания стационарной помощи населению сохранились. Перед министром стоит четкая задача – проработать вопросы оптимизации расходов больницы с особой тщательностью, – отметил Сергей Гапликов.